Что делать если автодилер не отдает ПТС купленной машины

Гражданская коллегия Верховного Суда встала на сторону автовладельца, который пытался через суд добиться справедливости в споре с автодилером. Житель Сорочинска Оренбургской области приобрел в местном автосалоне «Реном» машину. Но вместо оригинала ПТС новоиспеченному автовладельцу выдали копию. Не получил он требуемый документ и спустя много дней и отравился за справедливостью в местный суд.

В иске, рассматривавшемся в Сорочинском райсуде, истец, ссылаясь на закон «О защите прав потребителя», требовал обязать автосалон передать ему оригинал ПТС и взыскать неустойку за просрочку передачи оплаченного товара в размере 351 100 рублей, а также штраф 84 600 рублей и 10 000 рублей компенсации морального вреда.

Однако судья первой инстанции лишь обязала продавца передать покупателю ПТС машины, 10 000 рублей за моральный вред и штраф в размере 5000 рублей. С этим взглядом на защиту интересов покупателя согласилась и апелляционная инстанция — Оренбургский областной суд.