Что делать если автодилер не отдает ПТС купленной машины

56nv.ru
Покупателю машины пришлось дойти аж до высшей судебной инстанции России, чтобы отстоять свои права потребителя и возместить ущерб от действий автопродавцов.
Максим Строкер

Гражданская коллегия Верховного Суда встала на сторону автовладельца, который пытался через суд добиться справедливости в споре с автодилером. Житель Сорочинска Оренбургской области приобрел в местном автосалоне «Реном» машину. Но вместо оригинала ПТС новоиспеченному автовладельцу выдали копию. Не получил он требуемый документ и спустя много дней и отравился за справедливостью в местный суд.

В иске, рассматривавшемся в Сорочинском райсуде, истец, ссылаясь на закон «О защите прав потребителя», требовал обязать автосалон передать ему оригинал ПТС и взыскать неустойку за просрочку передачи оплаченного товара в размере 351 100 рублей, а также штраф 84 600 рублей и 10 000 рублей компенсации морального вреда.

Однако судья первой инстанции лишь обязала продавца передать покупателю ПТС машины, 10 000 рублей за моральный вред и штраф в размере 5000 рублей. С этим взглядом на защиту интересов покупателя согласилась и апелляционная инстанция — Оренбургский областной суд.

orinfo.ru

Однако Гражданская коллегия Верховного суда под председательством судьи Вячеслава Горшкова, на рассмотрении которой в конце концов оказалось это дело, сочла выводы нижестоящих инстанций неверными. ВС решил, что отсутствие документов на машину мешает использовать ее по прямому назначению, а следовательно, является, по сути, недостатком товара. И если недостаток не устранен, то это влечет ответственность со стороны продавца в соответствии с законом «О защите прав потребителя».

Пункт 3 статьи 23.1 закона о защите прав потребителей предусматривает, что если срок передачи товара нарушен и недостаток товара не устранили в минимальный срок (который не может быть больше 45 дней), то за каждый день просрочки продавец платит неустойку в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара. Неустойка взыскивается с того дня, когда товар должен быть передан по договору, до дня, когда товар наконец передали или когда покупателю вернули деньги за товар, если он того потребовал. Следовательно, недобросовестный дилер действительно должен возместить гражданину 351 100 рублей неустойки.

суд, автопродажи, дилеры
25 августа 2017
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