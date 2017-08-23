В России начались продажи нового УАЗ «Хантер»

Отличительной чертой «юбилейного» УАЗ «Хантер» является так называемый «парадный мундир» или, проще говоря, трехцветное исполнение. Крыша машины окрашена в глянцевый белый, а кузов — в серо-зеленый оттенок. При этом рамка лобового стекла, дверные надставки, крышка багажника и стойки оформлены в матовом черном цвете.

Нельзя не отметить также белые 16-дюймовые диски и специальные шильдики, разместившиеся на левом крыле и в салоне возле ручки пассажирской двери.

УАЗ «Хантер» этой спецсерии оборудован откидным бортом, который трансформируется в походный столик. А сиденья автомобиля отделаны тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой. Как утверждает производитель, этот материал обеспечивает повышенную износостойкость при любых условиях эксплуатации.

Ульяновцы выпустят «юбилейный» внедорожник ограниченным тиражом в 469 машин. Официальные дилеры уже приступили к приему предзаказов на новинку — обзавестись автомобилем можно, заплатив от 699 999 рублей. А первые «живые» экземпляры поступят в шоу-румы в сентябре.