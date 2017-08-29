Опубликованы изображения первого кроссовера Aston Martin

Как сообщает Autocar со ссылкой на собственные источники, серийный кроссовер, в отличие от двухдверного прототипа DBX, получит четыре двери. Ранее предполагалось, что будущего конкурента Bentley Bentayga и Lamborghini Urus построят на базе Mercedes-Benz. Однако спустя некоторое время представители концерна Daimler эту информацию опровергли.

По предварительным данным, базовую модификацию кроссовера вооружат четырехлитровым мотором с двойным наддувом мощностью около 500 л. с. Топовая же версия обзаведется 5,2-литровым битурбированным V12, генерирующим 600 сил. Не исключено, что в дальнейшем производитель также выпустит гибридную и полностью электрическую модификации модели. Другие подробности относительно автомобиля пока не раскрываются.