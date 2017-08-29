В России падают продажи автомобилей Bentley

Бестселлером марки Bentley является кроссовер Bentayga. В январе-июле в пользу этого автомобиля сделали выбор 88 россиян — а это две трети всего объема проданных в России «Бентли».

На второй строчке по популярности расположилась модель Continental, разошедшаяся тиражом в 22 машины. А замыкает лидерскую тройку седан Flying Spur — официальные дилеры продали 15 таких машин, сообщает «Автостат».

Отметим также, что в первые семь месяцев текущего года еще шесть россиян стали обладателями Mulsanne.

При этом 60% автомобилей Bentley, а именно 79 экземпляров, «прописались» в Москве и Подмосковье. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 11 машин, еще 9 — в Краснодарском крае.