В России падают продажи автомобилей Bentley

Фото: www.netcarshow.com
Российские продажи Bentley сократились по итогам первых семи месяцев нынешнего года на 32%. За этот период официальные дилеры британской марки реализовали всего 131 машину.
Виктория Базылева

Бестселлером марки Bentley является кроссовер Bentayga. В январе-июле в пользу этого автомобиля сделали выбор 88 россиян — а это две трети всего объема проданных в России «Бентли».

На второй строчке по популярности расположилась модель Continental, разошедшаяся тиражом в 22 машины. А замыкает лидерскую тройку седан Flying Spur — официальные дилеры продали 15 таких машин, сообщает «Автостат».

Отметим также, что в первые семь месяцев текущего года еще шесть россиян стали обладателями Mulsanne.

При этом 60% автомобилей Bentley, а именно 79 экземпляров, «прописались» в Москве и Подмосковье. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 11 машин, еще 9 — в Краснодарском крае.

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29 августа 2017
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