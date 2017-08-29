Renault-Nissan и Dongfeng создали совместное предприятие

Как сообщает RNS, новое совместное предприятие получило название eGT New Energy Automotive Co. Так, согласно условиям договора, Renault-Nissan получат по 25%, в то время как Dongfeng — оставшиеся 50%. Известно, что новый завод построят в китайском городе Шиянь, однако прочие подробности пока не раскрываются.

– Создание совместного предприятия с Dongfeng является подтверждением нашего стремления разработать конкурентоспособный электромобиль для китайского рынка, — говорит глава Renault-Nissan Карлос Гон.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что представили компании Ford Motor подписали меморандум о взаимопонимании с китайской Anhui Zotye Automobile по созданию совместного предприятия. Общими усилиями производители выпустят несколько электрокаров, которые будут продаваться под местной маркой.