Все об обновленном KIA Sorento Prime

Фото: KIA
На предстоящем Франкфуртском автосалоне состоится премьера обновленного кроссовера KIA Sorento Prime, который наряду с изменениями в дизайне получил и ряд технических доработок. Каких — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Пережив косметическую операцию, большой корейский кроссовер обзавелся перелицованными бамперами, полностью светодиодной оптикой и иной решеткой радиатора, которая, впрочем, по-прежнему олицетворяет собой фирменную концепцию «улыбка тигра».

Гамма цветов пополнилась парой новых колеров — темно-коричневым Rich Espresso и глубоким синим Gravity Blue. Изменился и дизайн колесных дисков из легкого сплава размерностью — на выбор потребителя — 17, 18 и 19 дюймов. Для особо изощренных в арсенале флагманского SUV имеется эксклюзивный пакет GT Line, предполагающий наличие огненно-красных суппортов колес, уникальных накладок, вставочек и шильдиков, а также «двухстволки» выхлопной системы.

Интерьер преобразился за счет более качественных материалов отделки, в том числе из кожи и мягкого пластика. Сиденья получили валики поясничного подпора с четырьмя регулировками, а в центральной консоли «прописался» новейший мультимедийно-навигационный центр KIA AVN 5.0 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. За бас отвечает премиальная акустическая система Harman/Kardon, а комфорт обеспечивает широкий спектр опциональных «плюшек».

Отдельное внимание корейцы уделили безопасности — обновленный KIA Sorento Prime умеет предотвращать столкновения, распознавать усталость водителя, следить за полосой движения и самостоятельно управлять фарами головного света.

Что касается агрегатов, то автомобилю теперь положена новейшая восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, аккомпанирующая бодрому, а вместе с тем экономичному 2,2-литровому дизелю. Водитель может выбрать один из четырех режимов движения, адаптируя машину под индивидуальную манеру езды путем изменения алгоритма работы коробки, двигателя и рулевого управления.

На европейском рынке новинка поступит в продажу уже в четвертом квартале этого года, а до российских шоу-румов посвежевший кроссовер докатится в начале года грядущего. О ценах и спецификациях будет объявлено дополнительно.

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5 сентября 2017
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