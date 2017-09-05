Все об обновленном KIA Sorento Prime

Пережив косметическую операцию, большой корейский кроссовер обзавелся перелицованными бамперами, полностью светодиодной оптикой и иной решеткой радиатора, которая, впрочем, по-прежнему олицетворяет собой фирменную концепцию «улыбка тигра».

Гамма цветов пополнилась парой новых колеров — темно-коричневым Rich Espresso и глубоким синим Gravity Blue. Изменился и дизайн колесных дисков из легкого сплава размерностью — на выбор потребителя — 17, 18 и 19 дюймов. Для особо изощренных в арсенале флагманского SUV имеется эксклюзивный пакет GT Line, предполагающий наличие огненно-красных суппортов колес, уникальных накладок, вставочек и шильдиков, а также «двухстволки» выхлопной системы.

Интерьер преобразился за счет более качественных материалов отделки, в том числе из кожи и мягкого пластика. Сиденья получили валики поясничного подпора с четырьмя регулировками, а в центральной консоли «прописался» новейший мультимедийно-навигационный центр KIA AVN 5.0 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. За бас отвечает премиальная акустическая система Harman/Kardon, а комфорт обеспечивает широкий спектр опциональных «плюшек».