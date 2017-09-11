Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Brilliance V6

Внешний вид нового большого кроссовера Brilliance V6 во многом схож с экстерьером младшей модели V3. Судя по опубликованным снимкам, автомобиль обзавелся контрастными черными задними стойками, благодаря которым создается эффект так называемой «парящей» крыши. А в салоне машины «поселился» большой тачпад мультимедийного комплекса, сообщает Njcar.

Габариты Brilliance V6 составляют 4620/1922/1734 мм при колесной базе равной 2725 мм. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый 150-сильный турбированный мотор или двухлитровый атмосферник мощностью 156 л. с. Двигатели агрегатируются — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом». Привод при этом — безальтернативно передний.