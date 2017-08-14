В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V5 1.5Т

Как сообщает пресс-служба Brilliance, в движение кроссовер V5 1.5Т приводит 1,5-литровый 143-сильный турбомотор, агрегатированный с пятиступенчатым «автоматом». Напомним, что под капотом автомобиля в стандатной модификации трудится 110-сильный двигатель объемом 1,6 литра.

Производитель расширил и список оснащения V5. Теперь машина может похвастать системой курсовой устойчивости и шестью подушками безопасности. Помимо прочего, китайцы подрегулировали подвеску кроссовера, обновили мультимедийную систему и улучшили шумоизоляцию.

Некоторые изменения произошли и в экстерьере Brilliance V5 1.5Т. Так, автомобиль обзавелся новой хромированной радиаторной решеткой и узкими изогнутыми фарами.

Остается лишь добавить, что в России кроссовер продается в двух комплектациях: Sport и Deluxe. За базовую версию «Спорт» покупателю придется выложить не менее 1 049 000 рублей, в то время за как топоповую «Делюкс» официальные дилеры попросят уже как минимум 1 099 000 рублей.