В Японии показали новый кроссовер Mazda CX-8

Габариты Mazda CX-8 составляют 4900/1840/1730 мм. Примечательно, что кроссовер может похвастать вместительным багажником, объем которого равен 239 л при поднятых сиденьях третьего ряда и 572 л — при сложенных.

В движение автомобиль приводит 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 190 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Двигатель безальтернативно агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — на выбор покупателя — передний или полный.

Стоит также отметить, что Mazda CX-8 будет продаваться как с шестью, так и семью посадочными местами. К слову сказать, уже известны и цены на новинку. Так, обзавестить кроссовером в Японии можно по цене от 3,2 млн. иен, что по нынешнему курсу эквивалентно 1,7 млн. рублей.