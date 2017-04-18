Как не сломать автоматическую коробку передач

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Автоматическая коробка передач достаточно крепкое устройство. «Автомат», без проблем переживший двигатель машины, не редкость. Но такое возможно лишь при условии, что все владельцы машины обращались с АКП бережно, избегая неправильной эксплуатации.
Максим Строкер

Первым делом рассмотрим самый, пожалуй, неожиданный для достаточно многочисленной категории водителей «метод» приведения в негодность автоматической КП. Если любишь на каждом светофоре давить до упора педаль газа — не стоит надеяться на долговечность АКП. Далеко не все из них в состоянии постоянно выдерживать нагрузки, близкие к пиковым. Особенно это касается случаев, когда АКП агрегатируется с самым мощным мотором из устанавливаемых на данную модель авто.

Еще один режим езды, от которого АКП выходят из строя раньше времени связан с длительным буксованием или буксировкой слишком тяжелого прицепа. Другими словами, не стоит, например, лезть в непролазную грязь на кроссовере с «автоматом». Верней залезть то можно, но не надолго. И если уж застрял, не буксуй там «до победного», а сбегай лучше за трактором, не «кипяти» АКП. Точно также не стоит соглашаться буксировать тяжелую машину до автосервиса, если у тебя компактный автомобильчик с небольшим мотором. АКП такого авто просто не рассчитана на подобные издевательства.

Нельзя также забывать, что у многих современных автомбилей самой близкой к дороге точкой оказывается именно картер АКП. Зацепить им за какую-нибудь каменюку в ходе преодоления даже не особо серьезного бездорожья — раз плюнуть. Понятно, что будет если от удара картер «автомата» расколется полностью. Но опасны и не столь катастрофические происшествия.

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Достаточно заполучить небольшую трещинку в картере АКП, как через нее начнется сочиться рабочая жидкость. А даже небольшое снижение ее уровня в «коробке» вызывает перегрев и последующий выход узла из строя.

Поскольку уровень трансмиссионной жидкости в АКП, почему-то называемой в просторечии «маслом», штука критичная, следить за ним нужно даже после плановой ее замены на ТО или ремонта КП. Мастер-раздолбай по недосмотру не дольет совсем чуть-чуть от требуемого, а это приведет к дорогостоящему ремонту. В связи с этим многие владельцы подержанных авто с АКП не связываются заменами ATF в коробке, даже если это требуется руководством по эксплуатации. От греха, вернее — от «кривых рук» подальше! Вместо этого они самостоятельно регулярно контролируют уровень и цвет рабочей жидкости в АКП и едут на замену лишь когда засекают какой-то криминал.

В заключение упомянем стандартное предупреждение, что нельзя долго и быстро буксировать машину с автоматом на тросе. Неработающий двигатель машины означает, что ATF в «коробке» не прокачивается насосом. Из-за отсутствия смазки и охлаждения механизме очень быстро перегревается и выходит из строя. Если положение безвыходное и буксировать машину с автоматом все-таки нужно, эксперты портала «АвтоВзгляд» советуют использовать «правило 30». То есть тащить машину с автоматом можно не быстрее 30 км/ч на расстояние не более 30 км. При этом возобновлять буксировку можно лишь после охлаждения АКП, не менее чем через 30 минут.

ремонт
18 апреля 2017
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