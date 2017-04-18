Как не сломать автоматическую коробку передач

Первым делом рассмотрим самый, пожалуй, неожиданный для достаточно многочисленной категории водителей «метод» приведения в негодность автоматической КП. Если любишь на каждом светофоре давить до упора педаль газа — не стоит надеяться на долговечность АКП. Далеко не все из них в состоянии постоянно выдерживать нагрузки, близкие к пиковым. Особенно это касается случаев, когда АКП агрегатируется с самым мощным мотором из устанавливаемых на данную модель авто.

Еще один режим езды, от которого АКП выходят из строя раньше времени связан с длительным буксованием или буксировкой слишком тяжелого прицепа. Другими словами, не стоит, например, лезть в непролазную грязь на кроссовере с «автоматом». Верней залезть то можно, но не надолго. И если уж застрял, не буксуй там «до победного», а сбегай лучше за трактором, не «кипяти» АКП. Точно также не стоит соглашаться буксировать тяжелую машину до автосервиса, если у тебя компактный автомобильчик с небольшим мотором. АКП такого авто просто не рассчитана на подобные издевательства.

Нельзя также забывать, что у многих современных автомбилей самой близкой к дороге точкой оказывается именно картер АКП. Зацепить им за какую-нибудь каменюку в ходе преодоления даже не особо серьезного бездорожья — раз плюнуть. Понятно, что будет если от удара картер «автомата» расколется полностью. Но опасны и не столь катастрофические происшествия.