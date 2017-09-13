10 самых актуальных для России новинок Франкфуртского салона

Фото: autoweek.com
Франкфуртский салон, в очередной раз открывший свои двери публике 12 сентября — одна из самых значительных Франкфуртский салон, в очередной раз открывший свои двери публике 12 сентября — одна из самых значительных автомобильных мировых выставок. Подавляющее большинство мировых брендов почитают за честь участвовать в этом мероприятии. Из великого множества представленных моделей портал «АвтоВзгляд» выделил лишь те, что с большой долей вероятности будут продаваться в России.
Вадим Устинов

Несмотря на стремление показать себя с лучшей стороны, многие производители не смогли привезти во Франкфурт действительно новые разработки. Многие, напротив, увлеклись модным ныне футуризмом и выставили модели автомобилей будущего, нежизнеспособных в нынешних условиях и весьма далеких от конвейера. В числе производителей, проигнорировших мероприятие, оказались Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan и Infiniti.

Из тех проектов, которые крепко стоят обеими ногами на твердой почве, многие попросту не придут в Россию — как, например, Hyundai Kona, KIA Stonic или Volkswagen Polo. Да, требования нашего рынка весьма специфичны, а кроме того он до сих пор находится в глубоком кризисе, хотя и начинает подавать некоторые признаки оживления. Тем не менее, мы смогли подобрать десятку авто, нацелившихся в том числе и на кошельки наших соотечественников. При этом постарались держаться в более-менее скромных рамках и не расписывать, скажем, достоинства новых Bentley Continental GT, Ferrari Portofino или Mercedes-AMG Project One.

Audi RS4 Avant

После нескольких поколений RS4, оснащавшихся V8, эта версия возвращается к истокам — то есть, к оригинальному V6 с двумя турбинами. Этот 2,9-литровый агрегат мощностью 450 л. с. и 600 Нм крутящего момента разгоняет машину до 100 км/ч всего за 4,1 секунды. В этом ему способствуют восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода. Визуально универсал будет отличаться агрессивными воздухозаборниками, расширенными колесными аркамии 19-дюймовыми коваными дисками или опционально — 20-дюймовыми, а также особым синим цветом кузова Nogaro. По сравнению с базовой A4, даже вооруженной спортивной подвеской, клиренс RS на 7 мм меньше. В продажу автомобиль поступит в первой половине следующего года.

BMW X7

Многочисленные фотографии концепта, который задумывается как конкурент Range Rover, давно уже рассекретили его внешность. Но «живьем» увидеть большой кроссовер первым удастся посетителям Франкфуртского автосалона.

Флагманский кроссовер позаимствовал дизайн, а также платформу у нынешней 7-й серии. Машину отличает непривычно большая решетка радиатора — знаменитые «ноздри», тонкие светодиодные фары и узкий нижний воздухозаборник, обрамленный хромом.

Запустить производство семиместной модели баварцы намереваются в 2018 году и значительно расширить свою нишу в рамках сегмента роскошных автомобилей. Продажи новинки в России также начнутся уже в следующем году.

BMW X3

Несмотря на то, что сами баварцы объявили франкфуртский показ кроссовера «мировой премьерой», в нашей стране эту машину уже за новинку не считают. нашим покупателям известны не только спецификации, но и цены. Так, за 184-сильную версию xDrive20i с вас попросят 2 950 000 рублей, xDrive30i мощностью 249 л. с. потянет на 3 270 000 целковых. Дизельные xDrive20d в 190 сил и xDrive30d, под капотом которой прячутся 249 «лошадок» обойдутся в 3 040 000 и 3 600 000 рублей соответственно. За спортивную 360-сильную xDrive М40i придется выложить 4 040 000 «деревянных».

Благодаря использованию суперсовременных легких материалов, автомобили отличаются одновременно экономичностью и динамикой. Все они оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Прием заказов уже открыт, а «живые» автомобили появятся у дилеров с 11 ноября 2018 года.

Chery Exeed TX

Китайская компания показала автомобиль, который станет острием ее атаки на Европу — он изначально разработан именно под требования европейского рынка. По размерам автомобиль схож с Nissan Qashqai. Представленный на салоне образец — предсерийный. Он построен на новой платформе M3X, которая будет использоваться также семиместным внедорожником, и пригодна для создания гибридных моделей.

Линейка двигателей включает в себя мотора — бензиновых, объемом 1,5 и 1,6 л. В отличие от большинства китайских кроссоверов, Exeed TX получит как передний, так и полный привод.

По поводу начала продаж руководитель отдела исследований и разработок Рэй Берзинский от прямого ответа уклонился:

— Продажи этой машины начнутся в течение нескольких лет, но я бы не хотел называть конкретные сроки.

Однако официальный представитель российского офиса марки Евгения Никитена-Кацарская сообщила корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что в России автомобиль появится не раньше октября 2018 года.

Ford EcoSport

У «ЭкоСпорта» появились новые двигатели и новые возможности системы полного привода. Изменился дизайн — взгляд сразу же задерживается на большой радиаторной решетке с массивными перекладинами, явно позаимствованных у Mustang фарах со светодиодными ходовыми огнями и на новых противотуманках. Собственно, этого вполне достаточно, чтобы считать рестайлинг первого поколения состоявшимся.

Автомобили получили круиз-контроль с функцией ограничения скорости, климат-контроль, камеру заднего вида. Водитель сможет использовать широчайшие возможности информационно-развлекательной системы SYNC 3. Опционально станут доступны 8-дюймовый цветной сенсорный монитор и музыка от Bang and Olufsen.

С 2018 года обновленный EcoSport появится в Европе, а затем, надеемся, и в России.

KIA Sorento Prime

Обновленный автомобиль будет оснащаться новой разработкой KIA — восьмиступенчатой автоматической коробкой. Она позволит обеспечить более четкую механическую связь с двигателем и быстрое переключение передач. Кроме того, водитель сможет выбрать один из четырех режимов движения, наиболее соответствующий его персональной манере езды. Кроссовер оборудован новой мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Серьезное внимание конструкторы уделили безопасности — автомобиль получил светодиодную оптику, системы предотвращения столкновений, распознавания усталости водителя и слежения за полосой движения.

В интерьере используются более качественные материалы отделки, в том числе кожа и мягкий пластик. Новый руль и сиденья с регулировками поясничного подпора по двум направлениям, а также панорамная крыша обеспечивают дополнительный комфорт.

На европейском рынке продажи новинки начнутся уже в четвертом квартале, в то время как российские покупатели получат возможность приобрести машину только в первом полугодии 2018 года.

Porsche Cayenne

Новый «Кайенн» — это сочетание традиционного дизайна Porsche с элементами экстерьера Macan и Panamera. Автомобиль построен на фольксвагеновской платформе MLB, которая также используется для Audi Q7 и Bentley Bentayga. Он стал длиннее предшественника на 63 мм и ниже на 9 мм. За счет увеличенного заднего свеса грузовое пространство выросло на 100 л.

Фары получили светодиодные секции, диодными стали и противотуманки. Широкая решетка радиатора и большие воздухозаборники в бампере придали внешнему виду машины мощи. Приборная панель — та же, что и у Panamera. На центральной консоли — 12,3-дюймовый сенсорный монитор.

Поначалу планируется выпуск только двух версий — Cayenne и Cayenne S. Под капотом первой разместится трехлитровый бензиновый V6 с турбонаддувом мощностью 340 л. с., а вторая обзаведется 2,9-литровым V6 битурбо в 440 л. с. Впервые в истории автомобиль легендарной марки оснастили «подруливающими» задними колесами. На скорости выше 50 км/ч они поворачиваются на 0,5 градуса в сторону поворота, а при более медленном движении — на 2,8 градуса в обратную сторону.

Renault Duster

Освеженный внешний вид и капитальная перестройка салона — вот что характеризует Duster второго поколения. Платформа осталась прежней, да и по габаритам автомобиль практически не изменился. Однако конструкторы клянутся, что все кузовные панели абсолютно новые. Лобовое стекло сдвинуто на 100 мм вперед для увеличения внутреннего пространства. Капот и поясная линия приподняты для того, чтобы пассажиры чувствовали себя более защищенными.

Светодиодные ходовые огни входят в базовое оснащение, новые 17-дюймовые диски из легкого сплава добавляют экстерьеру благородства. Задние фонари отчасти роднят машину с американским Jeep Renegade. Дисплей мультимедийной системы перекочевал на верхнюю кромку центральной консоли, а на его прежнем месте расположен блок управления климатической установкой. Впрочем, клавиши обогрева сидений остались там же, где и раньше.

Коммерческий директор компании Франсуа Мариотт опроверг получившие широкое распространение слухи о том, что у автомобиля будет семиместная версия. Вполне вероятно, что в России машина появится уже в первой половине 2018 года.

SsangYong Rexton

Внедорожник четвертого поколения внешне похорошел до полной неузнаваемости. Где тот неуклюжий автомобиль с покатым какапотом и подслеповатыми глазками? Теперь перед нами предстал совершенный европеец. Длина машины составляет 4850 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1800 мм, колесная база — 2865 мм. Rexton по-прежнему может похвастаться приличным дорожным просветом в 224 мм.

От предшественников «Рекстону» достались все те же дизельные моторы объемом 2,2 л и мощностью 181 л. с., семидиапазонный «автомат» производства Mercedes-Benz, раздаточная коробка, независимая подвеска и дисковые тормоза.

Список оснащения автомобиля нового поколения включает в себя помимо прочего мультимедийный комплекс с большим 9,2-дюймовым дисплеем и цифровую приборную панель.

Старт российских продаж новинки намечен на первую половину следующего года.

Toyota Land Cruiser Prado

Внешний вид автомобиля освежился благодаря новым капоту, более высоким крыльям и бамперу, фарам со светодиодными ходовыми огнями. При этом внедорожник сохранил классическую рамную конструкцию, постоянный полный привод и принудительные блокировки дифференциалов. Более того, он получил дополнительные режимы движения, меняющие настройки рулевого управления, коробки передач и амортизаторов — к Eco, Normal и Sport добавились Sport S и Sport S+.

Обновленный автомобиль длиннее предшественника на 60 мм. На глобальном рынке он остался все с теми же двигателями: 2,8-литровым турбодизелем, 2,7-литровым бензиновым мотором и 4,0-литровым V8. А вот по части технологий он ушел вперед, обзаведясь вентиляцией кресел, трехзонным климат-контролем и фирменной мультимедийной системой Toyota Touch 2 с увеличенным до 8 дюймов сенсорным монитором. Список ассистентов включает в себя систему предупреждения о столкновении с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, контроль за полосой движения, мониторинг слепых зон.

Старт российских продаж Land Cruiser Prado намечен на четвертый квартал нынешнего года.

13 сентября 2017
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