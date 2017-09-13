10 самых актуальных для России новинок Франкфуртского салона

Несмотря на стремление показать себя с лучшей стороны, многие производители не смогли привезти во Франкфурт действительно новые разработки. Многие, напротив, увлеклись модным ныне футуризмом и выставили модели автомобилей будущего, нежизнеспособных в нынешних условиях и весьма далеких от конвейера. В числе производителей, проигнорировших мероприятие, оказались Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan и Infiniti.

Из тех проектов, которые крепко стоят обеими ногами на твердой почве, многие попросту не придут в Россию — как, например, Hyundai Kona, KIA Stonic или Volkswagen Polo. Да, требования нашего рынка весьма специфичны, а кроме того он до сих пор находится в глубоком кризисе, хотя и начинает подавать некоторые признаки оживления. Тем не менее, мы смогли подобрать десятку авто, нацелившихся в том числе и на кошельки наших соотечественников. При этом постарались держаться в более-менее скромных рамках и не расписывать, скажем, достоинства новых Bentley Continental GT, Ferrari Portofino или Mercedes-AMG Project One.