Можно ли перевозить людей в багажнике автомобиля

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Голливуд через свои триллеры и детективы благополучно инструктирует мировую аудиторию, как можно перевозить человека в багажном отделении машины: живого, раненого или мертвого, в сознании или без, связанного по рукам и ногам или в одних наручниках. Что же будет, если наш родной гаишник найдет в багажнике вашего авто человека, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В Голливуде свои истории на эту тему, у нас — свои, причем непридуманные. Совсем недавно, в середине августа в Волгограде подвыпившие друзья мирно катались на старенькой «Ладе» по улицам города, пока вдруг не рассорились в пух и прах. Как водится, дело дошло до драки. Тот, кто оказался сильней, нещадно избил соперника и в пылу гнева засунул его в багажник легковушки, после чего долго колесил на ней по городу, пока не закончился бензин. Бросив машину, он поймал такси и поехал домой.

На следующее утро злополучную «Ладу» нашли, избитого беднягу извлекли из багажника и отправили в больницу. Жестокого собутыльника тут же поймали и привлекли к уголовной ответственности. Даже если бы избитый товарищ будучи кристально трезвым, по собственному желанию решил бы покататься в багажном отделении и попросил бы об этом кристально трезвого друга-водителя, последний бы заплатил бы за это штраф. К тому же в иных случаях ему могли бы инкриминировать уголовную статью 127 «Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением». Но все поп порядку.

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Пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что «запрещается перевозить людей: вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения; сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

В свою очередь, статья 12.23 Кодекса об Административных Правонарушениях фиксирует санкции за нарушение правил перевозки людей, которое 'влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей». Не стоит сомневаться, что любой судья легко объяснит, что багажник это не кабина, как бы уютно там не было.

А статья Уголовного кодекса 127 свидетельствует: «Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

автоправо, вред здоровью, безопасность дорожного движения
22 августа 2017
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