Можно ли перевозить людей в багажнике автомобиля

В Голливуде свои истории на эту тему, у нас — свои, причем непридуманные. Совсем недавно, в середине августа в Волгограде подвыпившие друзья мирно катались на старенькой «Ладе» по улицам города, пока вдруг не рассорились в пух и прах. Как водится, дело дошло до драки. Тот, кто оказался сильней, нещадно избил соперника и в пылу гнева засунул его в багажник легковушки, после чего долго колесил на ней по городу, пока не закончился бензин. Бросив машину, он поймал такси и поехал домой.

На следующее утро злополучную «Ладу» нашли, избитого беднягу извлекли из багажника и отправили в больницу. Жестокого собутыльника тут же поймали и привлекли к уголовной ответственности. Даже если бы избитый товарищ будучи кристально трезвым, по собственному желанию решил бы покататься в багажном отделении и попросил бы об этом кристально трезвого друга-водителя, последний бы заплатил бы за это штраф. К тому же в иных случаях ему могли бы инкриминировать уголовную статью 127 «Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением». Но все поп порядку.