Новый BMW X3 M замечен на Нюрбургринге

В отличие от баварских спорт-седанов, прошедших через горнило BMW M GmbH, кроссоверы с литерой M не так далеко ушли от базовых моделей. Изменения у них минимальны, и новый X3 M — не исключение. Он получил мощный передний бампер с внушительными вырезами воздухозаборников, большой задний спойлер, переработанный задний бампер и выпускную систему с четырьмя выхлопными трубами. Несомненно, в конструкции машины использованы спортивная подвеска и высокопроизводительные тормоза. Двигатель — это знаменитый трехлитровый рядный агрегат с фирменной системой TwinPower Turbo — мощностью 360 л. с. и крутящим моментом 500 Нм позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В скором времени этот опасный конкурент Audi RS Q5 и Mercedes-AMG GLC 63 поступит в продажу.