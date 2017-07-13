Объявлены российские цены на новый BMW X3

В России кроссовер будет продаваться в пяти версиях: двух бензиновых — xDrive20i, xDrive30i, двух дизельных — xDrive20d, xDrive30d, а также в «заряженной» — M40i. Благодаря конструкции, облегченной за счет использования суперсовременных материалов, машины отличаются экономичностью и одновременно динамичностью. Все модификации безальтернативно оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и интеллектуальной системой полного привода xDrive, которая даже в самых неблагоприятных дорожных условиях дарит водителю удовольствие от поездки.

Объемные фирменные решетки-«ноздри» радиатора, шестиугольные противотуманные фары, длинный капот и короткий передний свес придают облику кроссовера стремительность, а фактурные светодиодные фонари, спойлер на крышке багажника и разнесенные по обе стороны патрубки выпускной системы добавляют экстерьеру спортивности.

За 184-сильную версию xDrive20i с вам попросят 2 950 000 рублей, xDrive30i мощностью 249 л. с. потянет на 3 270 000 целковых. Дизельные xDrive20d в 190 сил и xDrive30d, под капотом которой прячутся 249 «лошадок» обойдутся в 3 040 000 и 3 600 000 рублей соответственно. За спортивную 360-сильную xDrive М40i придется выложить 4 040 000 «деревянных».

В продажу «живые» автомобили поступят с 11 ноября этого года кроме версии BMW X3 xDrive20i, которая появится в автосалонах чуть позже — ориентировочно в декабре.