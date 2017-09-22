Hyundai Creta получила спортивную модификацию

Фото: Hyundai
Корейцы расширили перечень спецификаций популярного кроссовера Hyundai Creta, который получил новую версию под угрожающим названием Sport. Правда, ничего общего со спортом у «паркетника», увы, нет.
Мирон Горин

Автомобиль в «спортивном» обмундировании отличают черные накладки на бамперах, слегка видоизмененная решетка радиатора, противотуманки иной формы, тонированные задние фонари и колесные диски увеличенного диаметра и нового дизайна.

Что до внутренних метаморфоз, то салон машины щеголяет кожаной отделкой и семидюймовым тачскрином мультимедиасистемы. Вот, собственно, и весь спорт. Если, конечно, не считать 150-сильного мотора под капотом, который и раньше присутствовал у старших версий.

Как бы то ни было, а россиянам кроссовер в подобном исполнении все равно не достанется — Hyudai Creta Sport ориентирована исключительно на бразильский рынок.

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22 сентября 2017
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