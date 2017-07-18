Когда начнутся продажи спортивной версии кроссовера Hyundai Creta

Как сообщает бразильское издание Tracionando, в ближайшее время Hyundai представит «заряженную» версию кроссовера Creta, ориентированную на рынки Южной Америки. По предварительным данным, в Бразилии продажи новинки могут начаться уже осенью нынешнего года.

Автомобиль получит «черный» пакет элементов экстерьера, в который входят темные литые диски, оптика и крыша. Салон же машины будет выдержан в том же стиле — черные оттенки с контрастными штрихами.

Под капотом «горячей» Creta «поселится» 166-сильный двухлитровый мотор, агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Сообщается, что на разгон до сотни кроссоверу потребуется всего 9,7 секунды, а его пиковая скорость составит 188 км/ч.

Прочие подробности относительно спортивной Hyundai Creta пока не разглашаются. Появится ли автомобиль на российском рынке — также неизвестно.