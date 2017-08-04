Представлен кроссовер Hyundai Creta 2018 модельного года

Теперь Hyundai Creta продается в четырех версиях: Start, Active, Comfort и Travel. Уже в базовой комплектации кроссовер располагает электроусилителем руля, а также электроприводом и обогревом боковых зеркал.

Список оснащения «Креты» в версии Comfort расширился за счет рейлингов на крыше, фар проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, передних противотуманкок и климат-контроля. Кроме того, «комфортный» кроссовер может похвастать электростеклоподъемником водительской двери и кожаным рулевым колесом с подогревом и регулировкой по вылету. Стоит отметить, что экстерьер автомобиля в этой версии дополнен серебристыми накладками на бамперах.

Новая компплектация Travel включает в себя боковые подушки и шторки безопасности, задний парктроник, светодиодные ходовые огни, 3,5-дюймовую приборную панель Supervision и металлизированную отделку внутренних дверных ручек. За дополнительную плату, как и прежде, можно приобрести пакеты Advanced и Style.

Остается лишь добавить, что ценник на Hyundai Creta в комплектации Start начинается с отметки в 799 900 рублей, а Active — от 899 900. Кроссовер в версии Comfort обойдется покупателю как минимум в 989 900 рублей, а за топовый Travel придется выложить уже не менее 1 034 900 целковых.