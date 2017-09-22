Что делать, если осенью сбил лося на дороге

Охотоведы уверяют, что с наступлением осени олени, лоси, кабаны и прочие косули начинают особенно активно шастать по просторам страны. У кого-то из них это связано с порой брачных игр, у кого-то — время расселения молодняка по новым территориям. В результате зверье начинает все чаще вылезать на дороги. И само гибнет, и людей в машинах калечит. Особая «прелесть» такой аварии в том, что она попадает под статью 1079 Гражданского Кодекса РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих». Автомобиль — источник повышенной опасности. Следовательно, его владелец при любых раскладах обязан возместить причиненный «источником» вред.

Поэтому российский закон в подавляющем большинстве случаев потребует от автовладельца компенсации в пользу собственника животного — охотхозяйства. Суммы не маленькие. Вычисляют их на основе приказа Минприроды от 8 декабря 2011 г. N 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Там подробно расписаны базовые расценки за уничтожение того или иного животного, а также формулы расчета компенсаций. Так, за лося попросят 40 000 рублей, за кабана — 15 000, за косулю — 20 000, за лису — 100 рублей, а за белку — 250. Даже раздавленный крот имеет цену — 50 целковых. И хорошо еще, если вы собьете самца лося. Известны случаи, когда за задавленную лосиху насчитывали 70–100–200 тысяч рублей! Все очень просто. Существует методика расчета: скольких лосей эта лосиха могла бы еще родить в будущем, не сигани она к вам под колеса.