Что делать, если осенью сбил лося на дороге

vr-vyksa.ru
Осень — самый «урожайный» на аварии с участием крупных животных сезон. В это время года попасть в ДТП с лосем или кабаном на загородной дороге может любой автомобилист, а что после этого делать известно далеко не всем.
Максим Строкер

Охотоведы уверяют, что с наступлением осени олени, лоси, кабаны и прочие косули начинают особенно активно шастать по просторам страны. У кого-то из них это связано с порой брачных игр, у кого-то — время расселения молодняка по новым территориям. В результате зверье начинает все чаще вылезать на дороги. И само гибнет, и людей в машинах калечит. Особая «прелесть» такой аварии в том, что она попадает под статью 1079 Гражданского Кодекса РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих». Автомобиль — источник повышенной опасности. Следовательно, его владелец при любых раскладах обязан возместить причиненный «источником» вред.

Поэтому российский закон в подавляющем большинстве случаев потребует от автовладельца компенсации в пользу собственника животного — охотхозяйства. Суммы не маленькие. Вычисляют их на основе приказа Минприроды от 8 декабря 2011 г. N 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Там подробно расписаны базовые расценки за уничтожение того или иного животного, а также формулы расчета компенсаций. Так, за лося попросят 40 000 рублей, за кабана — 15 000, за косулю — 20 000, за лису — 100 рублей, а за белку — 250. Даже раздавленный крот имеет цену — 50 целковых. И хорошо еще, если вы собьете самца лося. Известны случаи, когда за задавленную лосиху насчитывали 70–100–200 тысяч рублей! Все очень просто. Существует методика расчета: скольких лосей эта лосиха могла бы еще родить в будущем, не сигани она к вам под колеса.

needfulwords.com

Если вас угораздило сбить насмерть шального кабана, есть несколько вариантов дальнейших действий. Сбили, остановились, вызвали ДПС. Те приезжают, протоколируют аварию и вызывают егеря из охотхозяйства, на территории которого произошел инцидент. Последний тоже оформляет соответствующие бумаги для последующего взыскания денег с автовладельца. Затем грузит тушу в свой УАЗ: гора шашлыков для семьи и знакомых обеспечена.

Поэтому напрашивается иной вариант действий автовладельца, особенно актуальный при отсутствии страховки КАСКО. Вместо немедленного звонка в полицию связываемся с друзьями-знакомыми, — чтобы они оперативно увезли тушу подальше от места аварии. Приехавшим потом по вызову полицейским предъявляем лишь свою разбитую машину. А где зверь? Сбежал… Роль «друзей», кстати, вполне может сыграть кто-либо из проезжих автомобилистов. Если же ваша машина после убийства дорогой животины с грехом пополам, но едет — постарайтесь убраться от места ДТП на максимальное расстояние. А потом потихоньку отвезите ее в ремонт. Но если попадетесь полиции в процессе — вероятность лишиться «прав» за оставление места ДТП более чем велика.

В любом случае, не стоит грузить в багажник своей подбитой машины бездыханное тело зверя в надежде полакомиться его мясом. Если представители закона обнаружат его там, перед вами в полный рост замаячит статья 258 УК — «Незаконная охота». Пункт «б» упоминает про «применение механического транспортного средства». Санкция — штраф до 200 000 рублей или до двух лет исправительных работ.

штрафы, ПДД, КоАП, ДТП, трасса, ГИБДД
22 сентября 2017
355




Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы