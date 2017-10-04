Как правильно составить объявление о продаже авто

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В настоящее время самым популярным способом продать машину по-прежнему остается размещение объявлений на автомобильных ресурсах. От того, как подать информацию об авто, зависит какое будет количество откликов, и как долго затянется процесс продажи.
Иван Флягин

Прежде всего, содержание должно быть емким, исчерпывающим и соответствующим действительности. Излагайте подробности, но не стоит писать роман и перегружать покупателя лишней информацией, даже если история вашего авто уникальная и захватывающая. Хотя, если вы не лишены таланта рассказчика и у вас тонкое чувство юмора, то разбавьте сухой текст своим живым стилем. Только не переборщите.

В любом случае вам придется указать полный список характеристик машины, чтобы потенциальный покупатель смог сразу определить, нужен она ему или нет — это сэкономит вам время.

Итак основные параметры, которые должны быть указаны в объявлении: 1) марка и модель (так, как это обозначает производитель); 2) год выпуска (по документам); 3) пробег (округлять следует до тысячи в большую сторону); 4) цвет; 5) объем и мощность двигателя; 6) тип коробки переключения передач; 7) общее состояние; 8) комплектация; 9) дополнительное оборудование; 10) стоимость; 11) контактная информация.

Не поддавайтесь на искушение что-то приврать, приукрасить или утаить. У покупателя почти всегда особое чутье на обман, и если ваша ложь при встрече вскроется, пусть даже в самой безобидной форме, ему будет уже трудно вам доверять, и сделки скорей всего не состоится. Кому нужен «кот в мешке»? Да и в любом случае даже малоприятная правда о состоянии вашей машины, сэкономит вам время и позволит избежать «холостых» встреч.

При составлении текста соблюдайте правила русского языка, избегайте нестандартных сокращений, которые понятны только вам, а покупатели это могут растолковать неправильно. В разделе «комплектация» укажите дополнительные пакеты с наименованием соответствующего оборудования. Не забудьте про дополнительные опции и аксессуары, если у вас таковые имеются. В этом перечне могут быть сигнализация, видеорегистратор, магнитола, динамики, коврики, комплект зимней резины и пр. В качестве своих контактов, лучше указать отдельный, специально купленный для этого номер телефона, иначе вас еще долго будут одолевать звонками перекупщики.

Потрудитесь сделать для объявления несколько эффектных и информативных фотографий чистого автомобиля. Необязательно приглашать для этого профессионального фотографа или иметь дорогую зеркальную камеру. Достаточно выбрать удачный ракурс и достойный фон, чтобы позади не зиял обшарпанный фасад или грязная подворотня. Не поленитесь помыть авто не только снаружи, но и внутри. Желательно, чтобы в салоне не было посторонних предметов — ни бутылок, ни тряпок, ни, тем более, инструментов. Если вам нечего утаивать, не стоит закрывать номера тряпкой или газеткой. Для объявления хватит пяти-семи фотографий, где должны быть зафиксированы: экстерьер с разных ракурсов, салон, багажник и подкапотное пространство, которое также желательно помыть.

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4 октября 2017
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