Как правильно составить объявление о продаже авто

Прежде всего, содержание должно быть емким, исчерпывающим и соответствующим действительности. Излагайте подробности, но не стоит писать роман и перегружать покупателя лишней информацией, даже если история вашего авто уникальная и захватывающая. Хотя, если вы не лишены таланта рассказчика и у вас тонкое чувство юмора, то разбавьте сухой текст своим живым стилем. Только не переборщите.

В любом случае вам придется указать полный список характеристик машины, чтобы потенциальный покупатель смог сразу определить, нужен она ему или нет — это сэкономит вам время.

Итак основные параметры, которые должны быть указаны в объявлении: 1) марка и модель (так, как это обозначает производитель); 2) год выпуска (по документам); 3) пробег (округлять следует до тысячи в большую сторону); 4) цвет; 5) объем и мощность двигателя; 6) тип коробки переключения передач; 7) общее состояние; 8) комплектация; 9) дополнительное оборудование; 10) стоимость; 11) контактная информация.

Не поддавайтесь на искушение что-то приврать, приукрасить или утаить. У покупателя почти всегда особое чутье на обман, и если ваша ложь при встрече вскроется, пусть даже в самой безобидной форме, ему будет уже трудно вам доверять, и сделки скорей всего не состоится. Кому нужен «кот в мешке»? Да и в любом случае даже малоприятная правда о состоянии вашей машины, сэкономит вам время и позволит избежать «холостых» встреч.