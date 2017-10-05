Mitsubishi покажет в Токио новый «умный» кроссовер

– Безупречное сочетание всех элементов автомобиля (e-Evolution — прим.ред.) гарантирует безопасность и яркие впечатления от вождения в любых погодных условиях и на любых дорожных покрытиях, в полном соответствии с репутацией модели Evolution, — говорится в пресс-релизе Mitsubishi.

Впрочем, никакой подробной информации о новинке производитель пока не раскрывает, сообщая лишь, что электрокар оснащен емкой аккумуляторной батареей и тремя моторами с высоким крутящим моментом. Один из них расположен на передней оси, еще два — на задней.

Стоит отметить, что e-Evolution оборудован системой искусственного интеллекта (AI). Несколько датчиков передают компьютеру информацию о дорожной обстановке, а также о действиях рулевого, благодаря чему машина способна адаптироваться к любому стилю вождения.

Кроме того, Mitsubishi e-Evolution располагает любопытной функцией обучения для тех автомобилистов, которые обзавелись «правами» недавно. Определив уровень водительского мастерства, система выстраивает специальную программу с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на дисплее панели приборов.