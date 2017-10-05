В смерти «пьяного мальчика» обвинили дедушку ребенка

Судебный процесс над Ольгой Алисовой, обвиняемой по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», продолжается. Подсудимой грозит до пяти лет лишения свободы. Видимо, поэтому она пыталась запутать следствие, а заручившись поддержкой адвоката еще и попыталась обвинить в случившемся не только погибшего ребенка, но и его собственного дедушку.

Во всяком случае, об этом говорят показания Алисовой, зафиксированные в протоколах допроса. Судя по документам, опубликованным «Газетой.ру», мальчик споткнулся и сам упал под колеса ее автомобиля. Более того: отъехать назад с уже лежавшим под колесами ребенком автоледи попросил дедушка шестилетнего Алеши Шимко, что она и сделала.

Иными словами, это и стало причиной смерти — из показаний обвиняемой следует, что после столкновения мальчик еще шевелился, а после того, как она отъехала назад, признаков жизни он уже не подавал. «Для чего мне нужно было сдавать назад я не поняла до сих пор», — подытожила свои показания подследственная.