Как адекватно определить уровень своего водительского мастерства

В Правилах дорожного движения есть пункты, о которых, так или иначе, знают все водители: скорость и дистанция до окружающих в потоке автомобилей должна быть безопасной. Ключевая проблема «дорожного мира» заключается в том, что водители не умеют определять эти самые «зеленые» значения.

Когда человеку говорят, что он едет на слишком маленькой дистанции — он уверен, что его оценивают неправильно. Псевдоопытный водитель убежден, что этого расстояния вполне достаточно, и он будет в это верить до тех пор, пока не въедет во впереди идущий автомобиль

Согласно общероссийской статистике, сегодня на одного погибшего в ДТП человека приходится 9 раненных, 60−70 так называемых неучетных аварий (то есть без жертв) и 60 000 — 70 000 инцидентов, когда водитель переходит тонкую грань безопасного вождения. В среднем на дорогах нашей необъятной страны каждую секунду совершается 40 нарушений ПДД — о какой безопасности при таких цифрах может идти речь? Наш собеседник уверен — из этой ситуации есть два выхода: перевоспитать водителей, на что уйдут десятки лет, или же внедрить контроль существующих условий езды, что тоже не так просто.