Как адекватно определить уровень своего водительского мастерства

— Абсолютно точно можно сказать, что если водитель не практикуется в вождении — теоретические знания ему не помогут, — говорит Олег Владимирович. — Подавляющему большинству автолюбителей кажется, что они как минимум грамотные и адекватные водители, а в худшем случае — крутые «шумахеры». По данным многолетних исследований, среднестатистический «пилот» проходит за свою «дорожную» жизнь четыре периода. Получивший долгожданную корочку начинающий водитель на дороге достаточно внимателен, и несмотря на то, что он совершает по неопытности достаточно много ошибок, этот промежуток гораздо более безобидный, нежели следующие. Со временем водитель начинает переоценивать свои умения — в первый раз это происходит примерно после пробега в 30 000 — 40 000 километров. К этому моменту водитель считает себя опытным, а по факту, из-за излишней самоуверенности, попадая в экстренную ситуацию, просто теряется. Еще один пик аварийности приходится на период, когда за плечами драйвера около 60 000 — 70 000 километров. Некая стабильность приобретается только на второй сотне тысяч пройденных километров.
В 2014 году исследователями МАДИ был разработан специальный прибор, который инструментально дает обратную связь о качестве управления транспортным средством. Учебно-дорожный компьютер УМК-1 способен определить превышение безопасной скорости и уровня ускорений, а также необходимых дистанций и бокового интервала (подробнее об этом устройстве можно прочесть здесь). Как поясняет наш собеседник, автор этого измерителя, пока значения прибора в «зеленой» зоне — водитель со стопроцентной вероятностью может предотвратить ДТП. Благодаря получаемой информации, автолюбитель может оценить свое поведение на дороге: узнать о допущенных им ошибках (например, превышении скорости или неверно выбранной дистанции) и их исправить.
В Правилах дорожного движения есть пункты, о которых, так или иначе, знают все водители: скорость и дистанция до окружающих в потоке автомобилей должна быть безопасной. Ключевая проблема «дорожного мира» заключается в том, что водители не умеют определять эти самые «зеленые» значения.
Когда человеку говорят, что он едет на слишком маленькой дистанции — он уверен, что его оценивают неправильно. Псевдоопытный водитель убежден, что этого расстояния вполне достаточно, и он будет в это верить до тех пор, пока не въедет во впереди идущий автомобиль
Согласно общероссийской статистике, сегодня на одного погибшего в ДТП человека приходится 9 раненных, 60−70 так называемых неучетных аварий (то есть без жертв) и 60 000 — 70 000 инцидентов, когда водитель переходит тонкую грань безопасного вождения. В среднем на дорогах нашей необъятной страны каждую секунду совершается 40 нарушений ПДД — о какой безопасности при таких цифрах может идти речь? Наш собеседник уверен — из этой ситуации есть два выхода: перевоспитать водителей, на что уйдут десятки лет, или же внедрить контроль существующих условий езды, что тоже не так просто.
Еще одна «болезнь» современных водителей — это желание ехать как можно быстрее, чувствовать себя главным героем фантастического фильма «Форсаж». Поднимающаяся до «горячих» отметок стрелка спидометра доставляет некоторым истинное удовольствие, щекочет нервы, дает прилив адреналина. Скорость — это самый настоящий наркотик, и в нашем мире подобный стиль вождения, к великому сожалению, считается престижным. «Лихачи» не понимают, что пролетая на красный сигнал светофора, обгоняя других участников движения и изо всех сил пытаясь поднять уровень средней скорости потока, они подвергают опасности всех вокруг — от себя любимых до ни в чем неповинных пешеходов.
Нельзя не отметить, что важнейшую роль играет и подготовка водителей, которая в нашей стране пока не организована должным образом. На количестве практических занятий экономят, чтобы не шокировать поступающих студентов космическими ценниками, да и выпускные экзаменационные испытания — не что иное, как фикция, никакой демонстрации реальных навыков. К программе обучения также можно было бы добавить обязательное повышение квалификации, потому что все и сразу впервые севшему за руль человеку вложить в голову невозможно, уверен г-н Майборода.
И подводя итог сделаем вывод, что, к сожалению, самостоятельно никто не способен адекватно определить уровень своего мастерства — даже водитель с многолетним стажем. Поэтому просто включайте голову, садясь за руль, и будьте предельно внимательны и сконцентрированы на дороге.