Renault Duster получил новую модификацию

Чтобы освежить потребительский интерес к кургузому и морально устаревшему кроссоверу, французы решили придать образу Duster модности и солидности. Помимо ярких наклеек, машине достался «кенгурятник» с интегрированными противотуманками. Для этого специалистам пришлось пересмотреть дизайн переднего бампера и фальшрадиаторной решетки. Впрочем, получилось вполне себе симпатично. Вот только на защитные функции этой надстройки будущим владельцам рассчитывать не стоит, ибо выполнен кенгурин из того же пластика, что и сам бампер.

Помимо прочего, Sandstorm Edition получил действительно модные колесные диски Zodiac, а в салоне появились пестрые вставочки, таблички и фирменные коврики, указывающие на принадлежность авто к эксклюзивному, как кажется французам, исполнению. Вот, собственно, и вся спецверсия.

Но если вы ярый поклонник «Дастера» и с удовольствием бы прикупили себе такую машину, то добро пожаловать в Индию. Именно там стартуют продажи вроде бы даже стильной вариации по цене от 1 100 000 рупий, что в переводе на наши деньги составляет около 950 000 рублей. В России Renault Duster Sandstorm Edition не появится.