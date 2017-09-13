Первый видеообзор кроссовера Renault Duster второго поколения

Фото: www.netcarshow.com
На Франкфуртском автосалоне состоялась долгожданная премьера Dacia Duster (в российский интерпретации — Renault Duster) нового поколения. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с новинкой.
Вячеслав Василенко

Продажи нового Duster на европейском рынке начнутся даже раньше, чем предполагалось — уже в сентябре-октябре. К нам же новинку привезут не раньше следующего года. Впрочем, поклонники модели могут уже сейчас собирать деньги, ибо кроссовер действительно похорошел, стал эргономичнее и умнее.

К примеру, дисплей мультимедиа наконец-то перекочевал на верхнюю кромку центральной консоли — владельцам больше не придется ломать шейные позвонки в попытках включить музыку или построить маршрут. На прежнем месте тачскрина удобно организован блок управления климатической установкой и прочими функциями. А вот клавиши обогрева сидений остались там же, где и раньше — дизлайк.

Зато в машине бюджетного ценового позиционирования появилось много чего нового и интересного. Впрочем, подробнее об этом и не только вы узнаете, посмотрев наш видео сюжет.

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13 сентября 2017
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