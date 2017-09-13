Первый видеообзор кроссовера Renault Duster второго поколения

К примеру, дисплей мультимедиа наконец-то перекочевал на верхнюю кромку центральной консоли — владельцам больше не придется ломать шейные позвонки в попытках включить музыку или построить маршрут. На прежнем месте тачскрина удобно организован блок управления климатической установкой и прочими функциями. А вот клавиши обогрева сидений остались там же, где и раньше — дизлайк.

Зато в машине бюджетного ценового позиционирования появилось много чего нового и интересного. Впрочем, подробнее об этом и не только вы узнаете, посмотрев наш видео сюжет.