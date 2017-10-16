Volkswagen анонсировал выход кроссовера на базе Polo

Во всяком случае об этом сообщает издание Auto Express, ссылаясь на собственные источники в компании Volkswagen. По словам журналистов, автомобиль унаследует черты миниатюрного и яркого VW T-Roc, а в качестве агрегатов получит уже знакомые нам по Polo двигатели и коробки передач. Речь, в частности, идет о 1,5-литровых бензиновых «турбочетверках», а также трехцилиндровом «атмосфернике» мощностью 110 сил. Коробки — «механка», традиционный «автомат» и роботизированная DSG.

Из особенностей новинки следует отметить увеличенный дорожный просвет, защитный пластиковый обвес по кузову авто и расширители колесных арок. Впрочем, никаких других подробностей пока, увы, нет.