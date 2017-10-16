Volkswagen анонсировал выход кроссовера на базе Polo

www.autoexpress.co.uk/
Если вам недостаточно Volkswagen T-Roc, который намерен навести шороха в сегменте компактных SUV, то обратите внимание на кроссовер, созданный на базе VW Polo, чей дебют намечен на следующий год.
Мирон Горин

Во всяком случае об этом сообщает издание Auto Express, ссылаясь на собственные источники в компании Volkswagen. По словам журналистов, автомобиль унаследует черты миниатюрного и яркого VW T-Roc, а в качестве агрегатов получит уже знакомые нам по Polo двигатели и коробки передач. Речь, в частности, идет о 1,5-литровых бензиновых «турбочетверках», а также трехцилиндровом «атмосфернике» мощностью 110 сил. Коробки — «механка», традиционный «автомат» и роботизированная DSG.

Из особенностей новинки следует отметить увеличенный дорожный просвет, защитный пластиковый обвес по кузову авто и расширители колесных арок. Впрочем, никаких других подробностей пока, увы, нет.

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16 октября 2017
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