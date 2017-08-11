Семь лет по России: тест-драйв VW Polo

За эти деньги вы получаете понижение в классе на две ступени, калужскую сборку, мотор 1.6, 110 л. с., АКП-6, биксенон, металлик, кондиционер, камеру заднего вида и разъем USB. Респектабельность за такие деньги недоказуема, оснований для гордости нет. Есть повод для длительного недоумения, переходящего в остаточный запой. Покупать Polo за миллион — последняя грань сумасбродства, за которой угадывается натуральный обмен почки на iPhone-7.

Покупка должна радовать. Она не должна гореть пощечиной. Кредитный миллион с переплатой в несколько лет и непонимание собственного поступка… Как можно в здравом уме так потратить деньги, которых все равно нет. Поэтому про суть автомобиля с нынешней гипертонией цен говорить очень трудно. Не хватает воздуха и аргументов. Для продолжения диалога нужна борьба с собой и вера в скорейшую гибель всех автозаводов. А ведь ездят, ездят по нашим дорогам те, кто за такие деньги покупал автомобили класса D.

Впрочем, хватит лирики, вернемся к машине, о которой ходит устойчивая слава отлично управляемой, динамичной, эргономичной и комфортабельной с доведенными до совершенства настройками шасси.