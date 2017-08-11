Семь лет по России: тест-драйв VW Polo

Фото avtovzglyad.ru
За семь лет производства в России Volkswagen Polo не стал лучше. Он стал только старше и производит впечатление автомобиля конца прошлого века. Polo проиграл, в первую очередь, корейским конкурентам. Но его продажи еще заметны в общем рейтинге и седьмая строка в личном зачете свидетельствует, что в России репутация важнее сути, считает эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН, откатавший на днях VW Polo в топовой комплектации Highline за 997 230 рублей.
Сергей Асланян

За эти деньги вы получаете понижение в классе на две ступени, калужскую сборку, мотор 1.6, 110 л. с., АКП-6, биксенон, металлик, кондиционер, камеру заднего вида и разъем USB. Респектабельность за такие деньги недоказуема, оснований для гордости нет. Есть повод для длительного недоумения, переходящего в остаточный запой. Покупать Polo за миллион — последняя грань сумасбродства, за которой угадывается натуральный обмен почки на iPhone-7.

Покупка должна радовать. Она не должна гореть пощечиной. Кредитный миллион с переплатой в несколько лет и непонимание собственного поступка… Как можно в здравом уме так потратить деньги, которых все равно нет. Поэтому про суть автомобиля с нынешней гипертонией цен говорить очень трудно. Не хватает воздуха и аргументов. Для продолжения диалога нужна борьба с собой и вера в скорейшую гибель всех автозаводов. А ведь ездят, ездят по нашим дорогам те, кто за такие деньги покупал автомобили класса D.

Впрочем, хватит лирики, вернемся к машине, о которой ходит устойчивая слава отлично управляемой, динамичной, эргономичной и комфортабельной с доведенными до совершенства настройками шасси.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Рыжий Polo. Цвет настолько праздничный, что вызывает отторжение в ГАИ. Со времен советской власти там сидят дальтоники, не умеющие угадать цвет. Поэтому в СТС они вписали не рыжий, а оранжево-красный. Вы сумеете сказать про рыжую девочку, что она оранжево-красная? Или переспросить про чужую жену: она у вас оранжевая? Красная? А, все-таки рыжая… А лошадиная масть бывает оранжево-красной? Попробуйте заявить, что видели оранжевую лошадь.

Polo делали для Китая, Индии, Африки и России. В Европе под этим именем всегда другая машина и все приведенные выше характеристики — это о ней. То есть она астолько другая, что на презентации русского Polo в июне 2010 года немцы акцентировали на этом внимание: «В них нет ни одной одинаковой детали». Наш Polo — только седан, только из Калуги. Нам предписано верить в 163 мм дорожного просвета, несмотря на свисающие опоры пружин задней подвески и волочащиеся по земле кишки ручника. Теперь они закреплены проволочкой, чтоб не зацепиться за русскую суть.

  • Кишки стояночного тормоза.
  • Русский глушитель. Уже ржавый.

Главная функция такой машины — везти четверых. Им понравится. Сзади не жмет в коленях, не давит на голову, не стесняет в плечах. Под ноги выведен один из важнейших элементов русской адаптации — воздуховод отопителя. Это важно. И наш Polo удобен для пятого в багажнике. Ему там будет нешумно и нежестко. Поклажа и мелкий груз в багажнике по-прежнему не запланированы — за семь лет не появилось ни одного крючка, петли, проушины, чтоб пакет из магазина не раскидало макаронами с картошкой по всему ворсу.

Зато под оргалитом полноразмерная запаска на экономной штамповке, инструмент и все тот еже пенопластовый органайзер, призывающий к немецкому порядку в русском багажнике. Пенопласт у немцев (китайцев, индусов, негров) имеет более широкое применение, чем мы привыкли. Из этого упаковочного материала выполнен кожух электропроводки в салоне, под каблуками переднего пассажира.

Две пепельницы. Слева съемная для окурков. Справа несъемная ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектация Highline избыточна. В ней две пепельницы. Обе съемные. Воткнуты рядышком, в органайзер под торпедо. Левый снимается в одно касание. Правый упрямится и требует усилий. Не поддается. И не открывается. Но под нажимом его все же можно откупорить. Чтобы узнать — это вовсе не вторая пепельница. Это замаскированный динамик системы ЭРА-ГЛОНАСС. Если такое сморозили немцы, то они здорово обрусели в нашей Калуге.

Хваткий руль, неоднозначный электрогидроусилитель. Удобный рычаг и настоящий, надежный, неприхотливый «автомат» АКП-6 со спортивным режимом. В паре с мотором 1.6 MPI мощностью 110 л. с. он придает авто некоторое ускорение, но еще больше шума. Впечатление, как от машины на вариаторе. Это «Евро-5» так закупоривают потенциал двигателя, который был отменный бойцом под капотом Golf-1. Хотя немцы десятилетиями делают вид, что это совсем другой двигатель. Дискуссия на эту тему продолжается до сих пор. Но тогда свои 110 л. с. он выдавал по «Евро-0» и с механическим впрыском Bosch K-Jetronic. Общее впечатление такое, будто едешь на старой машине.

  • Пенопласт в автомобилестроении: кожух, закрывающий жгут электропроводки.
  • Раньше здесь был более полезный указатель поворота.

Тормоза дисковые на всех четырех колесах. В непрогретом состоянии они мягко работают вначале и резко осаживают в конце хода педали. В прогретом — умеют одернуть машину сразу, изумив водителя и напугав пассажиров. Патриоты марки, отпив валокордина, рассказывают об особенностях тормозного усилия и умении разгадать коварство водителя. Подвеска работает стабильно на прямой, теряя четкость в повороте. Неожиданный доворот кормой не столько помогает, сколько сбивает с толку. Вроде бы ни скорость, ни траектория не предвещали подобного поведения. Оно берется из ниоткуда и вряд ли объясняется итальянским темпераментом покрышек Pirelli.

В такси Polo (но в более скромной комплектации) претендент на третье место после Hyundai Solaris и KIA Rio. В личном гараже с такой ценой ему делать нечего. Предел Polo — 725 900 рубликов за сочетание 1.6+АКП, кондиционер, центральный замок, подстаканник, запасное колесо. Великолепный рыжий цвет обойдется в дополнительные 21 990 ₽ Но это единственная объяснимая трата.

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13 августа 2017
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