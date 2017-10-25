Рассекречен экстерьер нового кроссовера BMW X2

Судя по фотографиям, опубликованным на портале Top-Rider, предсерийный BMW X2 во многом схож с одноименной концептуальной версией, однако некоторые отличия все же есть. К примеру, машина получила перелицованные бамперы и видоизмененную оптику.

В основу кроссовера легла платформа UKL, на которой построены младший X1, а также 2-я серия Active Tourer и Grand Tourer. По предварительным данным, в моторную гамму модели войдут двухлитровые дизельные двигатели мощностью 150, 190 и 230 л. с. и бензиновый 192-сильный агрегат. Предполагается, что спустя некоторое время баварцы выпустят и еще одну модификацию с более мощным мотором в 300 сил. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и «автомат», а привод — передний или полный.

Известно, что BMW X2 встанет на конвейер завода в Регенсбурге, где в настоящее время собираются кроссоверы X1. Даже ориентировочные цены будущего конкурента Audi Q2 пока не называются. Приедет ли новинка в нашу страну — также пока неизвестно.