Mitsubishi Eclipse Cross заработал 5 звезд безопасности

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, кроссовер Eclipse Cross в кузове купе на днях успешно прошел тесты по безопасности EuroNCAP, показав лучшие показатели в классе «Компактные внедорожники» и получив 5 звезд рейтинга безопасности.

Так, Eclipse Cross заработал 97 баллов в дисциплине «Защита взрослых» и 80 баллов в испытании «Защита пешеходов». Это, заметим, самые высокие показатели в классе с большим отрывом от конкурентов. Так же стоит отметить новую фирменную систему «смягчения последствий лобового столкновения» (FCM), которая отменно отработала во всех тестовых сценариях и на всех испытательных скоростях.

Напомним, что новый кроссовер оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками безопасности и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC использует тормозные механизмы колес для управления распределением крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля. Конструкция переднего бампера и капота обладают повышенными амортизирующими свойствами, что также увеличивает показатели безопасности при столкновении.