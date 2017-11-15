В России стартовали продажи кроссовера BMW X3 третьего поколения

В нашей стране новый BMW X3 продается в пяти модификациях: дизельных xDrive20d и xDrive30d, бензиновых xDrive20i и xDrive30i, а также «заряженной» M40i. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, кроссовер построили на модульной платформе CLAR — автомобиль увеличился в размерах и «похудел» на 55 килограммов. Машина обзавелась перелицованной радиаторной решеткой и новой светодиодной оптикой.

Список оснащения BMW X3 следующей генерации включает в себя, помимо прочего, «умный» мультимедийный комплекс, понимающий жесты и голос водителя, и фирменную систему BMW Co-Pilot, объединяющйю круиз-контроль и пакет систем безопасности Driving Assistant Plus.

За BMW X3 в модификации xDrive20i со 184-сильным двигателем официальные дилеры попросят не менее 2 950 000 рублей, за xDrive30i с мотором мощностью 249 л. с. — уже от 3 270 000. Дизельные версии xDrive20d (190 сил) и xDrive30d (249 сил) оценены в 3 040 000 и 3 600 000 рублей соответственно. А вот за кроссовер в «горячей» модификации xDrive М40i с 360-сильным агргетом придется выложить уже как минимум 4 040 000 целковых.