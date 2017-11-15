BMW идет на говно

Фото: 30waysofwalking.wordpress.com
План, обнародованный руководством BMW AG по переходу исключительно на экологически чистую электроэнергию допускает использование даже самых необычных ее источников. Так, не исключается сотрудничество автоконцерна с южноафриканским заводом по производству биомассы, который работает на коровьем навозе и курином помете.
Эдуард Раскин

Как сообщает портал Automotive News, такая договоренность является частью плана баварского автомобилестроителя по переориентации к 2020 году 100% внешних закупок электроэнергии исключительно на партнеров, предлагающих возобновляемые источники. Об этом сообщил глава отдела по закупкам Маркус Дюсман в своем выступлении на конференции по климату Организации Объединенных Наций в Бонне. Для сравнения, в прошлом году на долю возобновляемых источников в потребляемой концерном энергии приходилось 63%, что уже выглядит вполне достойно — в 2016 году лишь 19,3% мирового потребления было удовлетворено за их счет.

Г-н Дюсман заявил следующее:

– Конечной целью таким образом ставится закупка у локальных поставщиков электроэнергии для 31 производственной площадки в 14 странах.

В настоящее время заводы BMW уже далеко продвинулись по пути диверсификации источников — например, предприятие в Лейпциге работает на энергии, вырабатываемой ветряными генераторами. А американский завод в Спартанбурге использует метан с соседнего мусорного полигона.

Фото: bmwblog.com

На практике баварцам придется найти источников дополнительной «чистой» энергии из возобновляемых источников в объеме, достаточном для обеспечения нужд примерно 222 000 усредненных домохозяйств, поскольку в год концерну необходимо около 1 ТВт. Для сравнения, на конец 2016 года суммарная установленная мощность возобновляемых источников энергии составляла 2,134 ТВт.

Задача не просто амбициозная, но можно сказать глобальная.

– Чтобы ее реализовать, мы должны искать больше предложений по поставкам солнечной энергии,– пояснил в телефонном интервью порталу Automotive News Юри Витшниг, глава отдела стратегии устойчивого развития.

Усилия BMW по переходу на возобновляемые источники энергии объяснимы, если баварцы собираются и дальше инвестировать гигантские средства в электромобили. Ибо без создания «зеленого» производства невозможно создание «зеленого» автомобилей: в последнее время регулирующие органы уделяют пристальное внимание количеству энергии и сырья, потраченному на производство батарей, поскольку оно сводит на нет преимущества эксплуатации экологически чистых машин.

Как говорится, навоз им всем в помощь…

авторынок, производители, производство, автозаводы
15 ноября 2017
165
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы