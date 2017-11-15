BMW идет на говно

Как сообщает портал Automotive News, такая договоренность является частью плана баварского автомобилестроителя по переориентации к 2020 году 100% внешних закупок электроэнергии исключительно на партнеров, предлагающих возобновляемые источники. Об этом сообщил глава отдела по закупкам Маркус Дюсман в своем выступлении на конференции по климату Организации Объединенных Наций в Бонне. Для сравнения, в прошлом году на долю возобновляемых источников в потребляемой концерном энергии приходилось 63%, что уже выглядит вполне достойно — в 2016 году лишь 19,3% мирового потребления было удовлетворено за их счет.

Г-н Дюсман заявил следующее:

– Конечной целью таким образом ставится закупка у локальных поставщиков электроэнергии для 31 производственной площадки в 14 странах.

В настоящее время заводы BMW уже далеко продвинулись по пути диверсификации источников — например, предприятие в Лейпциге работает на энергии, вырабатываемой ветряными генераторами. А американский завод в Спартанбурге использует метан с соседнего мусорного полигона.