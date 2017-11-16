От транспортного налога электромобили не освободят

Однако, как сообщает «Российская газета», членам комитета Госдумы по бюджету и налогам не понравилось, что от транспортного налога наряду с покупателями отечественных электромобилей могут быть освобождены и владельцы импортных моделей, престижных и весьма дорогих.

— Я так понимаю, что Tesla роскошью перестает быть? У нас же транспортный налог по лошадиным силам, а в электромобилях этого нет. Tesla освобождается от транспортного налога? — процитировал Андрея Макарова «Интерфакс».

Кроме того, транспортный налог — это налог региональный. Следовательно, не дело федерального центра заниматься его регулированием. Это тоже не понравилось законодателям.

Конечно, в аргументах депутатов можно обнаружить некоторые нестыковки. В частности, отечественные электромобили — это что-то области фэнтези. И даже если лошадиных сил у электромобилей нет, но киловатты еще никто не отменял. Тем не менее, оказывается, и от Государственной думы может быть ощутимая польза. А мы все твердим про взбесившийся принтер…