Транспортный налог опять не отменят

Как сообщает «Коммерсант», профильный комитет Госдумы рассматривал сразу несколько законопроектов, предусматривающих внесение изменений в налоговый и бюджетный кодексы. Их авторы предлагали отменить транспортный налог и просчитали необходимую прибавку к цене бензина, способную компенсировать финансовые потери государства — 53 копейки на 1 л.

Первый законопроект внесен в 2015 году депутатами от ЛДПР. По их мнению, этот налог начисляется за владение транспортным средством, а не за пользование дорогами, и отменить его нужно для снижения социальной напряженности. Второй законопроект предложила фракция «Справедливая Россия» в марте 2016 года и по своему содержанию он практически повторял первый. Депутаты объясняли, что должен работать принцип "пользователь платит, когда едет', что, безусловно, является более справедливым.

Третий законопроект был внесен коммунистами в октябре 2016 года. Они считают, что акцизы на бензин и так регулярно растут, а для рядового автомобилиста, владеющего недорогой иномаркой пяти-десятилетнего возраста с двигателем 150, 200 и более сил, транспортный налог — серьезная финансовая нагрузка.

В правительстве ни одно из предложений не поддержали, несмотря на то, что в свое время в их поддержку высказывался даже Владимир Путин. Принятие поправок, по подсчетам чиновников, привело бы к выпадению из дохода бюджетов 146,2 млрд. рублей, а компенсировать ее нечем. Комитет по бюджету инициативу также не поддержал. Это и понятно — зачем слугам народа что-то менять, устраивать себе головную боль, если денежки регулярно капают? А народ как-нибудь переживет…