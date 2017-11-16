Самая опасная новая ловушка ГИБДД

По кошельку автовладельцев уже начинает бить один из самых неприятных пунктов новой редакции Административного регламента ГИБДД, который вступил в силу 20 октября. Обновившаяся внутриведомственная «библия» разрешила сотрудникам организовывать автоматическую фиксацию нарушений ПДД в зоне действия временных знаков. Чаще всего их устанавливают там, где на дороге или в непосредственной близости от нее идут какие-то строительные или ремонтные работы. До последнего времени водители, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, руководствовались здравым смыслом.

При наличии реальных проблем для движения, — сужений проезжей части, ее резких изгибов, неровности асфальта и т. п. — автомобилисты и скорость снижают, да внимательнее следят за окружающей обстановкой. Ну а когда видим, что трасса широка, пуста, асфальт ровный, а о дорожных работах свидетельствуют лишь временные знаки и пластиковые отбойники на обочинах, то едем, не обращая внимания на бессмысленные ограничения скорости.

Но теперь в таких местах можно ожидать появления огромного количества камер — чтобы оштрафовать «на новенького» максимально возможное количество водителей. Да и «старые» стационарные комплексы автоматической фиксации теперь будут оформлять «письма счастья» даже тогда, когда в зоне их действия перекопан асфальт. Все бы ничего, но, в «зоне проведения дорожных работ» ограничения скорости обычно устанавливаются радикальные.