Самая опасная новая ловушка ГИБДД

ygdor.ru
Автомобилисты, в массе своей, пока не ощутили действия новой редакции административного регламента ГИБДД — она вступила в силу лишь в 20 октября. Но в самое ближайшее время на собственном кошельке этот регламент прочувствуют многие.
Максим Строкер

По кошельку автовладельцев уже начинает бить один из самых неприятных пунктов новой редакции Административного регламента ГИБДД, который вступил в силу 20 октября. Обновившаяся внутриведомственная «библия» разрешила сотрудникам организовывать автоматическую фиксацию нарушений ПДД в зоне действия временных знаков. Чаще всего их устанавливают там, где на дороге или в непосредственной близости от нее идут какие-то строительные или ремонтные работы. До последнего времени водители, проезжая зону, в которой временные дорожные знаки ограничивали скорость, руководствовались здравым смыслом.

При наличии реальных проблем для движения, — сужений проезжей части, ее резких изгибов, неровности асфальта и т. п. — автомобилисты и скорость снижают, да внимательнее следят за окружающей обстановкой. Ну а когда видим, что трасса широка, пуста, асфальт ровный, а о дорожных работах свидетельствуют лишь временные знаки и пластиковые отбойники на обочинах, то едем, не обращая внимания на бессмысленные ограничения скорости.

Но теперь в таких местах можно ожидать появления огромного количества камер — чтобы оштрафовать «на новенького» максимально возможное количество водителей. Да и «старые» стационарные комплексы автоматической фиксации теперь будут оформлять «письма счастья» даже тогда, когда в зоне их действия перекопан асфальт. Все бы ничего, но, в «зоне проведения дорожных работ» ограничения скорости обычно устанавливаются радикальные.

Например, на трассах, где разрешена скорость 90 км/ч и водители по привычке едут в «нештрафуемом диапазоне» — 90+15 км/ч. А временные знаки в местах текущего и, что обидней всего, давно закончившегося ремонта, требуют сбрасывать до 40 км/ч. То есть, установив в таком месте камеру автоматической фиксации, можно массово «стричь» водителей не на 500 рублей каждого (за превышение на спидлимита 20—40 км/ч), а уже, как минимум, на 1000 рублей за нарушение за 40—60 км/ч. Особая прелесть тут в том, что попадаться в подобные штрафные ловушки будут не единицы из потока, а все, кто едет по участку, практически поголовно.

И получится, что увидев некогда забытый дорожниками желтый знак ограничения скорости «40» на идеально ровной, прямой и пустой трассе, весь поток машин будет тормозить со своих 100—110 до «законопослушных» 50—60 — мало ли что, вдруг там камера?! Так и до аварии недалеко!

Да, по идее расстановка и сроки действия временных знаков должны согласовываться с местной ГИБДД. Но кто гарантирует, что информация об этом будет вовремя заложена в систему автоматической фиксации? Тем более что обслуживание этого оборудование в последнее время все чаще отдается на откуп частным конторам, которые, как правило, прямо заинтересованы в увеличении числа собранных камерами штрафов. А водителю, которого незаконно оштрафуют по чьей-то сознательной или несознательной халатности, придется доказывать потом, что он «не верблюд».

превышение скорости, штрафы, ПДД, ГИБДД
16 ноября 2017
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