Японцы представили Infiniti QX50 нового поколения

Внешний вид нового QX50 во многом перекликается с экстерьером одноименного прототипа, представленного в начале нынешнего года на моторшоу в Детройте. Автомобиль получил слегка видоизмененную радиаторную решетку, перелицованные передний бампер и воздухозаборники.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, под капотом новинки расположился новый двухлитровый бензиновый мотор мощностью 268 л. с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм. До первой сотни машина разгоняется за 6,3 секунды, а ее скорость достигает 230 км/ч. Прочие технические подробности японцы пока не раскрывают.

Напомним, что нынешняя версия Infiniti QX50 продается в России по цене от 2 215 000 рублей. Кроссовер безальтернативно оснащается 2,5-литровым 222-сильным V6, работающим в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.