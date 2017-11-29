Состоялась премьера восьмиместного кроссовера Subaru Ascent

Фото: www.netcarshow.com
На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru презентовала новый восьмиместный кроссовер, получивший название Ascent. Продажи новинки в США стартуют в начале следующего года. В Россию же этот автомобиль в обозримом будущем не приедет, рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Subaru.
Виктория Базылева

В основу Ascent легла модульная платформа Subaru Global Platform — та же база, на которой построены модели Impreza и Crosstrek. Длина машины составляет 4998 мм, ширина — 1930 мм, колесная база — 2890 мм. Стоит отметить солидный клиренс новинки — 220 мм.

В движение Ascent приводится 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 260 л. с., который традиционно для Subaru работает в паре с бесступенчатой коробкой передач. Информации о модификациях с другими силовыми агрегатами пока нет.

Серийное производство кроссовера наладят на заводе Subaru в CША. Предполагается, что на местном авторынке модель появится в начале следующего года. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском представительстве марки, продавать этот восьмиместный SUV за пределами Соединенных Штатов в компания не планирует.

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29 ноября 2017
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