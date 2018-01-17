LADA XRAY оснастили круиз-контролем

Круиз-контролем в наше время никого не увидишь. Устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля без участия водителя, получило широкое распространение еще в семидесятых. Этой опцией комплектуются не только авто премиальных марок, но и машины попроще.

Так называемый «автодрайв», наконец, начал устанавливаться и на LADA XRAY. На своем официальном сайте АВТОВАЗ опубликовал подкорректированные прайс-листы и обновленную информацию по комплектациям. LADA XRAY теперь оснащается круиз-контролем с ограничителем скорости. Правда, речь идет исключительно о хетчбэках с 1,8-литровым 122-сильным двигателем в топовых исполнениях Luxe с пакетом Prestige и Exclusive.

Остается лишь добавить, что обзавестись псевдокроссовером в этих комплектациях можно по цене от 788 900 и 820 900 рублей соответственно. Стартовая же цена автомобиля, оснащенного 1,6-литровым 106-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» в базовой версии Optima составляет 614 900 целковых.