Экстремальный тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: между нами тает лед

Разработкой полного привода Mitsubishi занимается пусть и не так долго, как легендарные Jeep и Land Rover, но достаточно давно, чтобы считаться корифеями жанра. И наработанный опыт вкупе с самыми современными технологиями позволил компании неоднократно победить в самом внедорожном марафоне планеты — «Дакаре», что лучше всего характеризует готовность ее машин к любым испытаниям. Самое время бахнуть за успех рюмаху сакэ! Или рано?
Вячеслав Василенко

Сакэ — напиток, конечно, замечательный. Если речь не идет о злоупотребивших им дизайнерах, рисовавших Infiniti и Toyota. Вот только выпить вместе с японцами нам, увы, пока не светит. А все потому, что нужно садиться за руль.

Да, друзья: мы снова встретились с новым кроссовером-купе Mitsubishi Eclipse Cross, который стал продолжателем — нет, не подспортивленного «Эклипса» прошлого века — а самого настоящего раллийного Lancer Evolution. Все лучшее от полного привода легендарной «зажигалки» досталось свежеиспеченному кроссу, да к тому же с неслабой порцией инженерных доработок.

Прошу любить и жаловать — фирменная система Super All Wheel Control. Пафосно звучит? Еще бы, хотя и не на так гламурно, как название известной мексиканской компании-поставщика куриных яиц Super Huevo. К счастью или к сожалению, у нас в стране они не продаются — и без того все идет не слишком хорошо. А вот японская новинка в России скоро появится — проверим-ка работу этого «супера-пупера» в деле.

Причем испытывать Eclipse Cross мы будем в самых суровых зимних условиях эксплуатации. И не абы где, а в заснеженной Норвегии: здесь временами бывает холоднее, чем в поселке Диксон, который принято считать самой северной населенной точкой России. А горные дороги, обледенелые и занесенные снегом трассы — ничуть не лучше наших направлений. Самое то для проверки модного кроссовера на выносливость.

Да, этот кроссовер не только способен ломать стильным «костюмом» шейные позвонки завистников, поворачивающих свои головы в его сторону. Неожиданно для Mitsubishi (да что уж там — и прочих марок из Страны восходящего солнца) дизайн получился очень эффектным. Как, в общем-то, и оформление интерьера.

Прослеживается четкое равнение на «немцев», где-то даже премиальных, а также соответствие последним трендам в автоиндустрии. Впрочем, обо всем этом портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, когда впервые протестировал новинку на полигоне в японском Окадзаки — подробнее можно прочитать здесь.

Теперь же мы снова на полигоне, а точнее — на замерзшем озере, превращенном в специальный трек для автомобильных испытаний различной степени сложности. Тут вам и слалом, и скоростная трасса со шпильками и «срубленными» углами, и ледяные спуски-подъемы. В общем, лучше (читай — хуже) и не придумать. Мажемся дезодорантом, вспоминаем «Отче наш» — и в путь!

Схема полного привода S-AWC представляет собой целый комплекс электронных систем, работающих друг с другом так же тесно, как Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Это и трекшн-контроль, и антиблокировочная система тормозов, и динамическая стабилизация.

Автомобиль фактически постоянно гребет всеми четырьмя колесами, распределяя момент по осям в зависимости от выбранного режима. Таких в Eclipse Cross три: автоматический, снежный и гравийный. Последний на обледенело-заснеженном покрытии нам, естественно, ни к чему, а вот то, как ведет себя машина в первых двух, оценим с удовольствием.

По умолчанию на переднюю ось приходится 80% момента, на заднюю — 20%, но в случае необходимости умная электроника может перебрасывать его в соотношении 55% к 45%. Эй, любители подрифтить, вы готовы стереть в пыль свои руки об руль? В режиме «снег» тяга между передней и задней осью может передаваться от 70% к 30%, а в зависимости от дорожных или бездорожных условий — от 40% к 60%.

Вот чего не хватает Mitsubishi ASX и Outlander (за исключением дорогой 3-литровой версии), так это подтормаживания колес, идущих в повороте по внутреннему радиусу. «Эклипс» же, помимо прочего, способен благодаря этому умению уверенно хвататься за лед при маневрировании на нескромных скоростях. Причем в самой обычной гражданской обувке, пусть и с шипами.

Умеренные снежные барханы и колею кроссовер преодолевает играючи — если, конечно, в качестве прокладки между рулем и сиденьем не Максим Галкин. В правильных руках автомобиль умеет проходить змейку боком, а в поворот вваливаться так же амбициозно, как Алла Пугачева на сцену.

В общем, лайк и репост. Нет, Алла Борисовна, не вам, а кроссоверу. Заслужили японцы нашего тоста — покатались, теперь можно. Поднимем же рюмаху за успех этой машины в России. Только не надо вот вместе с рюмкой поднимать на нее и цены, а то пить сакэ придется не за здравие, а за упокой…

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30 января 2018
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