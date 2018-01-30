Экстремальный тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: между нами тает лед

Сакэ — напиток, конечно, замечательный. Если речь не идет о злоупотребивших им дизайнерах, рисовавших Infiniti и Toyota. Вот только выпить вместе с японцами нам, увы, пока не светит. А все потому, что нужно садиться за руль.

Да, друзья: мы снова встретились с новым кроссовером-купе Mitsubishi Eclipse Cross, который стал продолжателем — нет, не подспортивленного «Эклипса» прошлого века — а самого настоящего раллийного Lancer Evolution. Все лучшее от полного привода легендарной «зажигалки» досталось свежеиспеченному кроссу, да к тому же с неслабой порцией инженерных доработок.

Прошу любить и жаловать — фирменная система Super All Wheel Control. Пафосно звучит? Еще бы, хотя и не на так гламурно, как название известной мексиканской компании-поставщика куриных яиц Super Huevo. К счастью или к сожалению, у нас в стране они не продаются — и без того все идет не слишком хорошо. А вот японская новинка в России скоро появится — проверим-ка работу этого «супера-пупера» в деле.

Причем испытывать Eclipse Cross мы будем в самых суровых зимних условиях эксплуатации. И не абы где, а в заснеженной Норвегии: здесь временами бывает холоднее, чем в поселке Диксон, который принято считать самой северной населенной точкой России. А горные дороги, обледенелые и занесенные снегом трассы — ничуть не лучше наших направлений. Самое то для проверки модного кроссовера на выносливость.