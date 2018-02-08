Названа дата начала российских продаж кроссовера Volvo XC40

Если раньше мы рассчитывали увидеть кроссоверы Volvo XC40 в наших шоу-румах ближе к лету, то теперь, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель российского офиса марки, оформить заказ на новинку получится уже в марте.

Правда, первые «живые» машины доберутся до своих клиентов не раньше мая. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Напомним, что дебют кроссовера Volvo XC40, построенного на совершенно новой архитектуре CMA, состоялся в сентябре. На первоначальном этапе моторная гамма авто будет ограничена четырехцилиндровыми бензиновым двигателем с наддувом мощностью 190 сил, а также турбодизелем о 245 «скакунах».