Кроссовер Rolls-Royce Cullinan оборудуют смотровой площадкой

Фото Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce в преддверии премьеры своего первого кроссовера раскрывает подробности об уникальных опции, которой будет оснащаться люксовая модель. Ничего подобного в автопроме еще не было.
Иван Флягин

Владельцам Rolls-Royce Cullinan будет доступна такая приятная мелочь, как выдвигающаяся наружу из багажного отделения площадка с элегантными кожаными креслами и коктейльным столиком. Опция, которая называется Viewing Suite, приводится в движение с помощью кнопки. Кресла развернуты назад, а крышка багажника над ними служит навесом от солнца.

Производитель предлагает своим клиентам любоваться с этой роскошной смотровой площадки «самыми захватывающими природными пейзажами, следить за спортивными состязаниями или за выступлением детей на школьных матчах». Войдет ли Viewing Suite в базовое оснащение или будут доступны за доплату, пока неизвесно.

Напомним, что первый в истории британской марки кроссовер, построенный на том же шасси, что и Phantom последнего поколения, представят до конца нынешнего года.

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22 февраля 2018
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