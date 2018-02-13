Первый кроссовер Rolls-Royce получит название Cullinan

Информация о том, что в Rolls-Royce приступили к разработке своего первого SUV появилась еще в 2015 году. Уже тогда было известно, что машину покажут в 2018-м, а назовут ее в честь самого большого необработанного в мире алмаза — Cullinan. Тем не менее представители марки, отвечая на вопросы журналистов, от комментариев отказывались, не подтверждая никаких предположений.

Спустя три года британцы, наконец, решились на официальное объявление сроков премьеры новинки и ее названия. Любопытно, что технические подробности они все еще держат в секрете, поэтому пока нам остается довольствоваться лишь предварительной информацией, просочившейся в зарубежные СМИ.

По некоторым данным, Rolls-Royce Cullinan построен на абсолютно новой модульной платформе, использование которой позволило инженерам выпустить относительно легкий, учитывая габариты, автомобиль. Под капотом кроссовера «поселился» модернизированный 6,8-литровый V12, заимствованный у седана Phantom. Кстати, «Куллинан» станет не только первым в истории марки SUV, но и первой машиной с системой полного привода.