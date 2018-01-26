В Германии продается Rolls-Royce Silver Ghost императора Николая II

Как известно, последний российский император обладал самым большим в Европе автопарком — в него входило свыше двадцати люксовых машин. Среди них был и Rolls-Royce Silver Ghost, сошедший с конвейера в 1914 году. Кстати, «Серебряный Призрак» — одна из первых моделей британской марки — производилась с 1906 по 1926 год. Позволить себе это роскошное авто могли только очень состоятельные люди.

После смерти Николая II автомобиль выкупил некий коллекционер, который в дальнейшем периодически выставлял транспортное средство в различных казино в Лас-Вегасе. Некоторое время спустя Silver Ghost попал в руки другого ценителя редких авто — он, напротив, не стал хвастаться машиной, когда-то принадлежавшей российскому императору, а спрятал ее подальше от посторонних глаз в бункере в Германии.

На сегодняшний день Rolls-Royce Silver Ghost является самым дорогим автомобилем, продающимся на онлайн-площадке Auto.ru. По словам нынешнего владельца, машина оснащена 7,4-литровым 82-сильным бензиновым мотором и четырехступенчатой механической коробкой передач. На одометре, если верить торговцу, всего 2000 километров. Прочих продробностей о машине он не раскрывает.