Porsche не собирается отказываться от дизельных двигателей

Неделю назад средства массовой информации увлеклись комментированием слов исполнительного директора Porsche Оливера Блюма, который заявил, что компания потеряла интерес к дизельным авто, поскольку их приобретают по большей части лишь в Европе. Однако фантазии журналистов завели их так далеко, что глава отдела продаж компании Детлев фон Платен поспешил уточнить порталу Automotive News:

– Мы не говорим, что мы отказываемся. В настоящее время производственные планы предусматривают один [дизель] для Cayenne и, вероятно, еще один для Macan. У кроссоверов он имеет смысл, если клиентам нужны дальность хода и крутящий момент.

На вопрос о сроках появления дизельных версий на европейском рынке фон Платен ответил, что это произойдет по всей вероятности в течение этого года. Из-за растущего давления со стороны правительства, требующего сокращать выбросы, компания Porsche недавно удвоила свои расходы в ближайшие пять лет на разработку электромобилей — до 6 млрд. евро.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что новый Cayenne дебютировал в минувшем году на автосалоне во Франкфурте. В году текущем пройдет через рестайлинг Macan.