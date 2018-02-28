Porsche не собирается отказываться от дизельных двигателей

Фото: www.netcarshow.com
Руководство компании Porsche категорически опровергло информацию о том, что принято решение отказаться от производства дизельных автомобилей. В этом году на рынке появятся версии Macan и нового поколения Cayenne, работающих на тяжелом топливе.
Эдуард Раскин

Неделю назад средства массовой информации увлеклись комментированием слов исполнительного директора Porsche Оливера Блюма, который заявил, что компания потеряла интерес к дизельным авто, поскольку их приобретают по большей части лишь в Европе. Однако фантазии журналистов завели их так далеко, что глава отдела продаж компании Детлев фон Платен поспешил уточнить порталу Automotive News:

– Мы не говорим, что мы отказываемся. В настоящее время производственные планы предусматривают один [дизель] для Cayenne и, вероятно, еще один для Macan. У кроссоверов он имеет смысл, если клиентам нужны дальность хода и крутящий момент.

На вопрос о сроках появления дизельных версий на европейском рынке фон Платен ответил, что это произойдет по всей вероятности в течение этого года. Из-за растущего давления со стороны правительства, требующего сокращать выбросы, компания Porsche недавно удвоила свои расходы в ближайшие пять лет на разработку электромобилей — до 6 млрд. евро.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что новый Cayenne дебютировал в минувшем году на автосалоне во Франкфурте. В году текущем пройдет через рестайлинг Macan.

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28 февраля 2018
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