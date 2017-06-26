Jaguar XE, XF и F-PACE получили в России новые моторы

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, новый двухлитровый Ingenium оснащен турбиной типа twin-scroll с керамическими шарикоподшипниками, снижающими трение, а также высокопроизводительным компрессорным колесом. Мощность этого мотора составляет 300 л. с., в то время как его пиковый крутящий момент равен 400 Нм.

Отмечается, что благодаря этому двигателю, агрегатированному с восьмиступенчатой коробкой передач ZF, кроссовер F-PACE разгоняется до сотни всего за 6 секунд, седан XF — за 5,8 секунды, а младшему XE требуется 5,5 секунды. Остается лишь добавить, что производство нового 300-сильного Ingenium налажено на предприятии компании в британском Уольверхэмптоне.

К слову сказать, Jaguar XE, XF и F-PACE 2018 модельного года также могут похвастать системой открывания крышки багажника «без рук» и возможностью персонализации настроек трансмиссии и рулевого управления.