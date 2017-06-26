Jaguar XE, XF и F-PACE получили в России новые моторы

Фото: www.netcarshow.com
Компания Jaguar Land Rover расширяет моторную гамму продающихся в России Jaguar XE, XF и F-PACE. Так, у покупателей появилась возможность приобрести автомобиль, укомплектованный новым 300-сильным бензиновым двигателем Ingenium.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, новый двухлитровый Ingenium оснащен турбиной типа twin-scroll с керамическими шарикоподшипниками, снижающими трение, а также высокопроизводительным компрессорным колесом. Мощность этого мотора составляет 300 л. с., в то время как его пиковый крутящий момент равен 400 Нм.

Отмечается, что благодаря этому двигателю, агрегатированному с восьмиступенчатой коробкой передач ZF, кроссовер F-PACE разгоняется до сотни всего за 6 секунд, седан XF — за 5,8 секунды, а младшему XE требуется 5,5 секунды. Остается лишь добавить, что производство нового 300-сильного Ingenium налажено на предприятии компании в британском Уольверхэмптоне.

К слову сказать, Jaguar XE, XF и F-PACE 2018 модельного года также могут похвастать системой открывания крышки багажника «без рук» и возможностью персонализации настроек трансмиссии и рулевого управления.

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26 июня 2017
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