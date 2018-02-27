Шесть способов купить КАСКО подешевле

Полис КАСКО оформляют 90% покупателей новых автомобилей, однако, чем старше машина, тем реже ее владелец пользуется дополнительным страхованием. Обезопасить себя от нежелательных последствий весьма заманчиво, но многие предпочитают все-таки на этом экономить. «АвтоВзгляд» рассмотрел все возможности снизить стоимость КАСКО.
Иван Флягин

Прежде всего, полис обойдется дешевле, если он оформлен с франшизой. В этих условиях при наступлении страхового случая компания возмещает не всю сумму. Как правило, клиент самостоятельно устанавливает ту часть компенсации, которую готов взять на себя. Обычно речь идет о небольших затратах, чтобы сэкономить время при устранении мелких повреждений. Например, в результате незначительных ДТП отпадает необходимость ждать сотрудников ГИБДД. Примерно половина полисов КАСКО оформляется франшизой только по той причине, что она позволяет снизить их цену от 10 до 60%.

Вторая возможность сэкономить — оценить вероятность получения того или иного ущерба с учетом стоимости устранения его последствий. Ведь радиус покрытия ответственности всегда можно сузить, но для этого нужно понимать, что именно рассматривать в качестве ущерба. Например, разброс стоимости полиса для семейной пары на новый Hyundai Solaris в среднем может составить от 20 000 до 90 000 рублей. При этом максимальный тариф часто навязывает совершенно неактуальные конкретно для вас риски.

По мнению экспертов компании СarFix, при покупке новой машины у дилера лучше выбрать программу страхования от производителя, чем от прочих компаний, представленных в автосалоне. Ведь автомобильные бренды обычно имеют дело с крупными и проверенными компаниями, а кроме того, покупатель в этом случае почти всегда может рассчитывать на скидки — либо на машину, либо по кредиту. Кроме реальной экономии, клиент получит гарантию на дилерское техобслуживание при страховом случае. А это, согласитесь, лучше, чем ремонт в неизвестных мастерских с сомнительной репутацией.

Так называемое, страхование с телематикой позволит аккуратным водителям в перспективе сэкономить до 30—40% стоимости КАСКО. В этом случае на автомобиль устанавливается специальное оборудование, которое через системы GPS и ГЛОНАСС информируют страховую компанию о том, как клиент управляет машиной. Например, страховщики будут в курсе, как часто он преышает скорость и нарушает другие ПДД. Зато осторожных водителей ждут лояльные условия последующего страхования и, конечно же — скидки.

Кроме того, некоторые компании предлагают льготные программы, которые позволяют оплачивать только половину стоимости полиса КАСКО, а остаток вносится при наступлении страхового случая. Иными словами, если водитель не попадает в аварию и машину не угоняют, он экономит половину стоимости полиса. Однако при таких условиях, как правило, не предоставляются другие льготы и бонусы, а точкой отсчета считается базовый тариф КАСКО. В результате скидка составит не половину, а порядка 35%. Ведь при полном страховании учитывались бы возраст, стаж вождения, аккуратность и другие параметры.

Еще одним вариантом сокращения стоимости КАСКО в определенных случаях может быть установка противоугонных систем. Например, некоторые производители готовы предоставить скидку на страховой полис до 60% при оснащении машины известной охранной системой. Правда, она обойдется в 70 000—80 000 рублей, но, по мнению экспертов, если речь идет о дорогих моделях, это все равно будет выгодно. Ведь противоугонка обладает большим количеством дополнительных функций и действительно высоким уровнем защиты. Особенно это актуально для владельцев часто угоняемых моделей.

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27 февраля 2018
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