Шесть способов купить КАСКО подешевле

Прежде всего, полис обойдется дешевле, если он оформлен с франшизой. В этих условиях при наступлении страхового случая компания возмещает не всю сумму. Как правило, клиент самостоятельно устанавливает ту часть компенсации, которую готов взять на себя. Обычно речь идет о небольших затратах, чтобы сэкономить время при устранении мелких повреждений. Например, в результате незначительных ДТП отпадает необходимость ждать сотрудников ГИБДД. Примерно половина полисов КАСКО оформляется франшизой только по той причине, что она позволяет снизить их цену от 10 до 60%.

Вторая возможность сэкономить — оценить вероятность получения того или иного ущерба с учетом стоимости устранения его последствий. Ведь радиус покрытия ответственности всегда можно сузить, но для этого нужно понимать, что именно рассматривать в качестве ущерба. Например, разброс стоимости полиса для семейной пары на новый Hyundai Solaris в среднем может составить от 20 000 до 90 000 рублей. При этом максимальный тариф часто навязывает совершенно неактуальные конкретно для вас риски.