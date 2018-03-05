Toyota представила в России новый кроссовер

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в российском представительстве марки, кроссовер Toyota C-HR появится у дилеров не раньше лета. Подробную информацию о комплектациях и ценах тойотовцы раскроют ближе к старту продаж.

Как ожидается, в моторную гамму компактного «паркетника» войдут 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л. с. и 2,0-литровый атмосферник, выдающий 148 сил. В паре с каждым из них будут трудиться шестиступенчатая «механика» или вариатор. Привод — на выбор покупателя — передний или полный.

Уже известно, что производство кроссовера C-HR, ориентированного на Россию, наладят в Турции.