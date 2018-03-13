Кроссовер Chery Tiggo 5 обзавелся дополнительными опциями

Фото: Chery
В шоу-румы российских дилеров Chery поступили кроссоверы Tiggo 5 в новой комплектации Luxury Plus CVT. Автомобили в этом исполнении дополнительно оснащаются системой контроля усталости водителя, датчиком давления в шинах и корректно русифицированной панелью приборов.
Виктория Базылева

По итогам первых двух месяцев нынешнего года компании Chery удалось нарастить продажи в нашей стране на 46%. Если в январе-феврале 2017-го дилеры реализовали 538 авто, то за аналогичный период 2018-го автосалоны покинуло 786 машин. Конечно, в масштабах российского авторынка, объем которого составил 235 641 легковушки, эти цифры не кажутся столь серьезными, тем не менее китайцы активно расширяют свое присутствие в нашей стране.

До конца текущего года они планируют привезти в Россию две новинки — Tiggo 4 и Tiggo 7, а также расширить дилерскую сеть до 115 автосалонов. Сейчас «Чери» представляет вниманию покупателей кроссовер Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT, которой прежде в нашей стране не было. Машины в этой версии располагают новой приборной панелью с бело-голубой подсветкой, системой контроля усталости водителя и датчиком давления в шинах.

Tiggo 5 Luxury Plus CVT уже продаются во всех дилерских центрах России. Минимальная цена кроссовера с учетом действующих маркетинговых акций составляет 1 139 900 рублей. Если же заказать авто через официальный сайт марки до конца апреля, можно дополнительно сэкономить 30 000 целковых.

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13 марта 2018
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