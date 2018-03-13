Новые подробности о кроссовере Mitsubishi Eclipse Cross для России

Новейший кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, производство которого налажено на заводе компании в японском городе Оказаки, уже продается в странах Европы. В конце апреля первые автомобили поступят и в шоу-румы российских дилеров. Цены на новинку «Митсубиси» анонсирует 19 марта, пока же японцы сообщают лишь о силовых агрегатах и некоторых опциях кроссовера.

По данным пресс-службы, под капотом Eclipse Cross поселился 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, дефорсированный специально для России со 163 до 150 сил. Пару ему составили — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». Привод — передний или полный.

Уже в базовом исполнении «Эклипс Кросс» располагает противотуманными фарами, 18-дюймовыми колесными дисками, датчиком давления в шинах, аудиосистемой с четырьмя динамиками, климат-контролем и обогревом передних кресел. Старшим комплектациям положены панорамная крыша, проекционный дисплей, премиальная «музыка» Rockford Forsgate, а также обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда.