Renault приступила к испытаниям таинственного кроссовера

Информация о том, что Renault готовит к премьере совершенно новый кроссовер-купе, просочилась в СМИ еще в прошлом году. В начале года нынешнего представители компании эти сведения подтвердили официально. Но никаких подробностей о новинке они не раскрыли, отметив лишь, что ее дебют состоится на Московском автосалоне в августе.

Портал Motor1 предполагает, что замеченный на днях тестовый мул Renault Kadjar скрывает «начинку» именно для нового купеобразного SUV, который, кстати, будет продаваться не только в России, но и в Бразилии, Китае, Южной Корее, а спустя некоторое время и в Европе. Впрочем, существует и другая версия.

Не исключено, что французы испытывают агрегаты для новой модификации Kadjar или даже его рестайлинговой версии. Кроссовер первого поколения появился на авторынке в 2015 году, и в скором времени ему предстоит пережить плановое обновление. Напомним, что в России эта модель не представлена.

Остается лишь добавить, что в пресс-службе Renault догадки журналистов пока никак не комментируют.