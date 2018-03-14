Renault приступила к испытаниям таинственного кроссовера

Фото: www.motor1.com
На просторах интернета появились шпионские фотографии тестового мула Renault Kadjar, на котором французы обкатывают агрегаты для новой модели. По одной из версий они испытывают оборудование для купеобразного кроссовера, который будет продаваться в том числе и в России.
Виктория Базылева

Информация о том, что Renault готовит к премьере совершенно новый кроссовер-купе, просочилась в СМИ еще в прошлом году. В начале года нынешнего представители компании эти сведения подтвердили официально. Но никаких подробностей о новинке они не раскрыли, отметив лишь, что ее дебют состоится на Московском автосалоне в августе.

Портал Motor1 предполагает, что замеченный на днях тестовый мул Renault Kadjar скрывает «начинку» именно для нового купеобразного SUV, который, кстати, будет продаваться не только в России, но и в Бразилии, Китае, Южной Корее, а спустя некоторое время и в Европе. Впрочем, существует и другая версия.

Не исключено, что французы испытывают агрегаты для новой модификации Kadjar или даже его рестайлинговой версии. Кроссовер первого поколения появился на авторынке в 2015 году, и в скором времени ему предстоит пережить плановое обновление. Напомним, что в России эта модель не представлена.

Остается лишь добавить, что в пресс-службе Renault догадки журналистов пока никак не комментируют.

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14 марта 2018
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