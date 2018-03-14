Верховный суд разрешил ГИБДД устанавливать камеры-ловушки

Новый регламент, по которому с осени прошлого года действует ГИБДД, позволил полиции не только останавливать где угодно и когда угодно любую проезжающую машину, но и разрешил устанавливать камеры автоматической фиксации в зоне действия временных знаков ограничения скорости. До последнего времени это не допускалось. Но теперь такого рода полицейские ловушки могут появляться в местах, например, где фактически ремонт уже закончен, а знаки еще висят. Перспектива ни с того ни с сего получить автоматический штраф в подобном месте радует далеко не всех водителей. И один из них решил дойти до Верховного суда, попытавшись оспорить законность ведения автоматической фиксации в зоне действия временных ограничений скорости — «желтых знаков».

Изучив проблему, Верховный суд подтвердил, что устанавливать камеры фиксации скорости у временных (желтых) дорожных знаков (например, в местах дорожных работ) — законно. Это способствует обеспечению безопасности дорожного движения, поскольку превышение скорости недопустимо вне зависимости от того, постоянный знак или временный. Кроме того, по мнению ВС, средства автоматической фиксации устанавливаются не произвольно, а на участках дорог, признанных ГИБДД особо аварийными.