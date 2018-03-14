Верховный суд разрешил ГИБДД устанавливать камеры-ловушки

Автолюбитель попытался оспорить в Верховном суде законность функционирования камер контроля скорости на участках дорог, где установлены временные знаки. Не получилось.
Максим Строкер

Новый регламент, по которому с осени прошлого года действует ГИБДД, позволил полиции не только останавливать где угодно и когда угодно любую проезжающую машину, но и разрешил устанавливать камеры автоматической фиксации в зоне действия временных знаков ограничения скорости. До последнего времени это не допускалось. Но теперь такого рода полицейские ловушки могут появляться в местах, например, где фактически ремонт уже закончен, а знаки еще висят. Перспектива ни с того ни с сего получить автоматический штраф в подобном месте радует далеко не всех водителей. И один из них решил дойти до Верховного суда, попытавшись оспорить законность ведения автоматической фиксации в зоне действия временных ограничений скорости — «желтых знаков».

Изучив проблему, Верховный суд подтвердил, что устанавливать камеры фиксации скорости у временных (желтых) дорожных знаков (например, в местах дорожных работ) — законно. Это способствует обеспечению безопасности дорожного движения, поскольку превышение скорости недопустимо вне зависимости от того, постоянный знак или временный. Кроме того, по мнению ВС, средства автоматической фиксации устанавливаются не произвольно, а на участках дорог, признанных ГИБДД особо аварийными.

Такие выводы можно сделать из решения Верховного суда по жалобе Артура Геворгяна. Он просил высшую судебную инстанцию признать недействительным пункт 78 Административного регламента МВД, утвержденного МВД 23 августа 2017 года. По мнению г-на Геворгяна, это правило противоречит закону, поскольку вы старой редакции регламента ГИБДД (от 2 марта 2009 года) автоматический контроль скорости в зоне действия временных знаков был прямо запрещен. Присутствовавшие на судебном слушании представители МВД не согласились с требованиями истца.

Учтя точки зрения сторон, судья Верховного суда Юрий Иваненко сверил действующий административный регламент ГИБДД не с его прошлой редакцией, а с Правилами дорожного движения, то есть документом, имеющим большую юридическую силу. В ПДД не содержится запрета на использование знака фотовидеофиксации рядом с временными (желтыми) дорожными знаками. Следовательно, оспариваемый пункт полицейского регламента не противоречит акту большей юридической силы. Таким образом, по мнению ВС, он является законным, и фото-видеофиксация нарушений ПДД в зоне временных ограничений скорости возможна и легитимна. Поэтому полицейские камеры-ловушки в местах ремонта дорог будут появляться и впредь.

штрафы, суд, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
14 марта 2018
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