В России стартовали продажи особого Suzuki Vitara

Фото: Suzuki
В честь 30-летнего юбилея Suzuki Vitara японцы выпустили кроссовер в эксклюзивном исполнении. Правда, купить такой автомобиль можно попросту не успеть — российским потребителям предложили всего 30 «юбилейных» машин. Две из них, кстати, уже проданы.
Мирон Горин

Кроссовер Suzuki Vitara лимитированного издания отличают оригинальные накладки на пороги и крылья, наличие спойлера и молдингов, а также защитный (читай — декоративный) мундир бамперов.

В салоне появились модные вставочки на торпедо и в центральном тоннеле, а также коврики с фирменными логотипами. А еще «Витара» оснащен газовыми упорами капота.

Автомобиль базируется на топовой версии с литерой S — в моторном отсеке расположен турбомотор объемом 1,4 литра и мощностью в 140 «лошадей». С ним в паре выступает шестидиапазонная АКП, передающая тягу на обе оси. Цена новинки — 1 690 000 рублей.

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21 марта 2018
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